雲林清晨僅13.2度！白天各地回暖 氣象專家：下週又有東北季風

「林老師氣象站」表示，預估今日白天北台灣及宜蘭、花蓮地區氣溫回升尚不明顯，高溫可以來到20至22度之間；中南部及台東地區白天高溫為25至27度，感受較為舒適。（圖擷自臉書）

受東北季風影響，近日早晚氣溫偏冷，氣象專家指出，今（20）日東北季風持續影響，今晨本島平地低溫仍下探13.2度，高山仍有零下1.2度低溫，不過白天起各地將逐漸回溫，包含北台灣高溫可來到20至22度之間，南部有可能來到30度或以上。但中北部空曠地區在清晨仍可能下探17至20度，仍須留意日夜溫差變化較大。另外不過下週一又有一小股東北季風南下，屆時北台灣又要降溫，迎風面降雨機率也會提高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣持續受東北季風影響，統計至清晨05時前，高山最低溫以南投玉山零下1.2度最低，南投仁愛0.5度居次。平地離島最低溫以連江南竿11.8度最低；本島最低溫則在雲林古坑13.2度，以及苗栗公館13.3度，各地皆感受涼冷。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」表示，預估今日白天北台灣及宜蘭、花蓮地區氣溫回升尚不明顯，高溫可以來到20至22度之間；中南部及台東地區白天高溫為25至27度，感受較為舒適。不過，南北溫差攝氏10度以上。

「林老師氣象站」提到，週六、週日白天溫度回升將會最為明顯；尤其是週日白天，苗栗以北到宜蘭地區高溫可來到25至27度，中部及花東地區的高溫也上探26-29度，南部地區則有機會來到30度或以上。不過中北部及東北部空曠地區在清晨時段仍可能有17至20度低溫，日夜溫差變化較大，早出晚歸請持續注意。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。各地區氣溫為：北部14至23度、中部13至25度、南部14至27度、東部14至26度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明日至下週日迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；明日、週六北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日各地氣溫回升。下週一晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，下週三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法