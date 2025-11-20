同名！台南新光國小獲邀新光三越耶誕點燈 全校28人全到齊

新光三越台南小北門昨天耶誕點燈活動，新光國小幾乎「全校動員」在巨型耶誕樹前合奏打擊樂。（記者王捷攝）

今年10月開幕的新光三越台南小北門店昨晚點亮耶誕樹，聯名同名偏鄉小學台南關廟區新光國小演出打擊樂音樂會開場，該校一到六年級僅28位學生，幾乎「全校動員」，師生與家長從關廟區開50分鐘的車到市區表演，校長鄭展旺希望讓大家看見偏鄉的孩子也很努力。

新光國小從一年級到六年級僅28名學生，甚至去年一年級只有一位學童，因偏鄉幾乎沒補習班或安親班，因此校方在放學後要轉型課後輔導班，校長鄭展旺說，校內的課輔更重視才藝，透過才藝引起學生對主動學習的動力，打擊樂團就是其中之一，為讓孩子有榮譽感，要把握很多表演的機會，再遠的地方他都願意跟著學生一起去。

今年7月，新光國小才北上參加教育部樂器銀行10周年的感恩音樂會，新光三越小北門店的店長莊春娥說，會知道新光國小，是因某次拜訪市長黃偉哲時，市長提到「同名學校」，他們發現學校老師對教育很有熱誠，因此希望大家都能看到他們努力的成果。

新光三越小北門店也首度與南市社會局社會工作及家庭福利科合作，關注在地社會安全網中的脆弱家庭，讓需要被看見的孩子能在耶誕樹上掛上心願。社會局提供100位弱勢家庭孩童名單，他們寫了許願卡片，有人希望收到玩具，也有孩子只希望替阿嬤添一件保暖的衣服，簡單心願令人動容。

100個願望的背後，有100個面臨困境的家庭，小北門店希望媒合熱心的民眾認領，即日起至12月19日1樓服務台，就可以看到掛著許願卡的耶誕樹，民眾可以前往挑選心願小卡，依卡片內容準備禮物送到櫃台，由百貨轉交到孩子手中。

新光國小二年級的學生，去年全校只有他一位一年級學生，今年他升上二年級，負責敲三角鐵。（記者王捷攝）

新光三越台南小北門店點亮耶誕樹，民眾擠滿廣場抬頭欣賞並拿起手機拍照。（記者王捷攝）

即日起至12月19日到新光三越小北門店1樓耶誕希望之樹認領心願小卡，為弱勢孩童送上禮物。（記者王捷攝）

