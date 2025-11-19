高雄世運主場館TWICE演唱會 交管、疏散一次看

高雄世運主場館迎TWICE演唱會，市區多處交管、接駁。（市府提供）

高雄市世運主場館於11月22日、23日（六、日），將有全球大勢女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，交通局規劃公共運輸因應，多處路段將交管或封閉，民眾務必注意，提早避開走替代道路。

交通局表示，TWICE首次到台灣開唱就選擇高雄，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，為維護參加民眾步行安全，世運大道11月22日、23日8至24時，將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放。

交通局預測，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

當天欲前往世運主場館看TWICE開唱，可搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5~8分鐘即可抵達。

世運演唱會當天也將安排免費接駁專車，14時30分至18時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時30分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

世運演唱會有關機車臨時停放區，已規劃於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為11月22日、23日8時至23時，騎車前往的歌迷可多加利用、務必準時離場。

交通局強調，世運周邊道路禁止臨停接送，將加強違規停車拖吊取締，如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送；另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。

相關交通管制及疏運措施，將於活動當日視現場人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。

交通局強調，請歌迷朋友們盡量搭乘公共運輸或步行前往，避免塞車或因尋找車位延誤入場時間。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，維持散場動線順暢。

而伍佰《ROCK STAR 2》高雄場22日、23日在高雄巨蛋開唱，22日還有孫淑媚《MAY好三十》高雄場在高雄流行音樂中心海音館，以及國立臺灣交響樂團《2025交響派對 重返經典》邀集多位金曲歌手在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場開唱。

要聽伍佰的歌迷可搭捷運至紅線R14巨蛋站、聽孫淑媚高歌可搭輕軌至C11真愛碼頭、要聽《2025交響派對 重返經典》則可搭捷運至橘線O10衛武營站，出站即可抵達演唱會會場，非常便利。

