台文館「字遊，自在：旅行文學展」揭旅行文學百年風景

台灣文學館「字遊，自在：旅行文學展」自即日起展至明年9月13 日。（台灣文學館提供）

走進國立台灣文學館最新推出的「字遊，自在：旅行文學展」，彷彿推開一本百年旅行手札。展覽今（19）日正式開幕，邀請讀者跟著作家的文字，一起重新思考「旅行」在生命中的意義。

台文館館長陳瑩芳表示，精選近百部旅行文學作品，呈現個人生命經驗、超越時空及地理環境，只有文學／文字才能表達的風景。她透露，明年1月展區還將推出 AI 共創裝置，也將帶到台北國際書展、桃園機場等，展現旅行文學更多元的樣貌。

台文館表示，台灣人能「自在旅行」其實只有短短百年歷史。從作家筆下整理出的旅行書寫，不但紀錄人們如何移動、如何面對異國文化，也讓讀者能在閱讀中「一起出走」，重新回望自己，理解我們的世界觀如何一點一滴被建立。

開幕活動由阿伯樂戲工場帶來戲劇演出，以三毛、謝旺霖等作家的作品串連展覽4大主題，「旅行的意義」、「移動中」、「旅途上的風景」、「世界／視界」。像三毛《撒哈拉的故事》中那份流浪與歸屬的追尋、謝旺霖《轉山》裡的堅毅與信仰，而張卉君、劉崇鳳的《女子山海》，是兩名女性書寫者向台灣山與海的致敬之作。還有來自日本插畫家山崎達也、山崎華子筆下台南的飲食日常。

展場文物也十分精彩，例如趙天儀〈龜山島〉詩作手稿，於梨華從夏威夷致林海音的明信片，蕭白持有的相機，王浩一的旅行筆記本及帽子，日治時期台灣女高音林氏好所收藏旅館、餐廳的火柴盒等紀念物。展覽同時展出旅行風景歌曲、當代影像創作者的動態遊記。

台文館指出，旅行書寫在數位時代早已不限於文字，部落格、插畫、短片、影音紀錄，都成為旅行故事的新載體。為增加互動性，展區設置「旅行戳章」供觀眾蒐集，也同步展開「時空旅人」意見調查，做為未來推出 AI 旅行文學互動裝置的基礎。

「字遊，自在：旅行文學展」自即日起展至明（2026）年9月13日。

展場設置「旅行戳章」互動區，收集觀眾意見調查，做為未來推出AI旅行文學互動裝置的基礎。（台文館提供）

