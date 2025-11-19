為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    地方產業創新研發有成 屏東17家業者西市場發表58項產品

    2025/11/19 20:58 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣地方產業創新研發推動計畫成果展於屏東西市場登場。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣地方產業創新研發推動計畫成果展於屏東西市場登場。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府2008年起推動地方產業創新研發計畫，在經濟部協助下，補助超過百家中小企業，總投入金額逾3億元，2024年度共有17家廠商完成創新研發，帶動約2600萬元研發投入、促成超過6100萬元投資，合計完成58項產品與服務開發，為展現豐碩成果，今（19）日起至21日於屏東西市場舉行成果展，縣府歡迎民眾前往參觀，一同見證屏東各領域的隱形冠軍。

    「創新帶動升級，研發創造價值」，縣長周春米今天主持開展時表示，推動創新及研發，離不開學術單位的專業支援，謝謝經濟部中小及新創企業署支持、屏東大學及相關學術單位的協助，讓廠商不僅能在原有基礎上持續前進，更能與全球生態永續接軌，賦予商品更高的價值，未來縣府將持續透過地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）支持縣內中、小企業，讓更多在地優質產品與服務被世界看見。

    今年成果展，金弘麻油以「廢棄變黃金」為理念，將原本被忽視的花生皮開發成花生皮茶包、法式甜點等具市場潛力的創新商品，不僅實踐資源循環，也吸引日本市場關注，執行長黃筑憶是60年老店的第三代傳人，她表示，產品從6月推出之後，帶動業績成長三倍，訂單排隊消化中。

    此外，兆鴻食品研發午仔魚加工水產品，有午仔魚小熱狗、蒲燒午仔魚排，研發計畫主持人江幸珍表示，針對午仔魚分級篩選，選用7兩以下的小規格魚體，以去內臟保留魚骨的全魚肉加工方式，加上學界的技轉，完成創新產品，目前還在試市場水溫。

    屏東縣府城鄉處表示，本次SBIR成果展首次於屏東西市場舉行，歡迎民眾即日起至11月21日，每日早上10時至下午5時至屏東西市場參觀廠商研發成果。

    屏東縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果展今於屏東西市場開展。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果展今於屏東西市場開展。（記者羅欣貞攝）

    金弘麻油將花生皮開發成具市場潛力的花生皮茶包等創新產品，屏東縣長周春米（中）肯定業者的努力。（記者羅欣貞攝）

    金弘麻油將花生皮開發成具市場潛力的花生皮茶包等創新產品，屏東縣長周春米（中）肯定業者的努力。（記者羅欣貞攝）

    兆鴻食品研發午仔魚小熱狗、蒲燒午仔魚排等創新產品。（記者羅欣貞攝）

    兆鴻食品研發午仔魚小熱狗、蒲燒午仔魚排等創新產品。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播