地方產業創新研發有成 屏東17家業者西市場發表58項產品

屏東縣地方產業創新研發推動計畫成果展於屏東西市場登場。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府2008年起推動地方產業創新研發計畫，在經濟部協助下，補助超過百家中小企業，總投入金額逾3億元，2024年度共有17家廠商完成創新研發，帶動約2600萬元研發投入、促成超過6100萬元投資，合計完成58項產品與服務開發，為展現豐碩成果，今（19）日起至21日於屏東西市場舉行成果展，縣府歡迎民眾前往參觀，一同見證屏東各領域的隱形冠軍。

「創新帶動升級，研發創造價值」，縣長周春米今天主持開展時表示，推動創新及研發，離不開學術單位的專業支援，謝謝經濟部中小及新創企業署支持、屏東大學及相關學術單位的協助，讓廠商不僅能在原有基礎上持續前進，更能與全球生態永續接軌，賦予商品更高的價值，未來縣府將持續透過地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）支持縣內中、小企業，讓更多在地優質產品與服務被世界看見。

今年成果展，金弘麻油以「廢棄變黃金」為理念，將原本被忽視的花生皮開發成花生皮茶包、法式甜點等具市場潛力的創新商品，不僅實踐資源循環，也吸引日本市場關注，執行長黃筑憶是60年老店的第三代傳人，她表示，產品從6月推出之後，帶動業績成長三倍，訂單排隊消化中。

此外，兆鴻食品研發午仔魚加工水產品，有午仔魚小熱狗、蒲燒午仔魚排，研發計畫主持人江幸珍表示，針對午仔魚分級篩選，選用7兩以下的小規格魚體，以去內臟保留魚骨的全魚肉加工方式，加上學界的技轉，完成創新產品，目前還在試市場水溫。

屏東縣府城鄉處表示，本次SBIR成果展首次於屏東西市場舉行，歡迎民眾即日起至11月21日，每日早上10時至下午5時至屏東西市場參觀廠商研發成果。

屏東縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果展今於屏東西市場開展。（記者羅欣貞攝）

金弘麻油將花生皮開發成具市場潛力的花生皮茶包等創新產品，屏東縣長周春米（中）肯定業者的努力。（記者羅欣貞攝）

兆鴻食品研發午仔魚小熱狗、蒲燒午仔魚排等創新產品。（記者羅欣貞攝）

