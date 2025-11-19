為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    低收母顧腦麻兒14年無怨悔 樂線食物銀行捐半年尿布傳遞溫暖

    2025/11/19 20:51 記者湯世名／彰化報導
    陳婦照料腦麻兒14年無怨無悔。（記者湯世名攝）

    陳婦照料腦麻兒14年無怨無悔。（記者湯世名攝）

    彰化縣線西鄉1名低收入戶的陳姓母親，14年來獨力撫養腦麻兒，由於兒子不會講話也不會走路，每天都須包著尿布，由她伺候生活起居，騎機車載送到和美實驗學校就讀，她從不喊苦也沒抱怨，不過包尿布一天要6片，一個月就多達180片，購買尿布的費用讓她負擔沉重；線西樂線食物銀行理事長黃雍筆獲悉此事，今天（19日）霸氣送上1080片長達半年份的尿布，讓她無後顧之憂。

    縣議員賴清美說，54歲的陳姓婦人其丈夫已過世，家中原育有1女4男，其中老么出生的時候是早產兒罹患腦麻，不會說話也不會走路，陳婦仍無怨無悔的照料一家人，腦麻兒目前在和美實驗學校讀書，每天由陳婦騎機車載送，在家時也要靠陳婦負責生活起居，相當辛苦。由於老么需要穿尿布，每天需耗費6片尿布，1個月就多達180片，對於低收家庭的陳婦來說是一筆沉重的負擔。

    彰化縣樂線食物銀行慈善協會理事長黃雍筆在得知陳婦狀況，今天率領團隊帶著1080片、整整半年份的尿布來送給陳婦，讓陳婦相當感動，頻頻向眾人道謝。

    黃雍筆說，協會內擺放滿滿的食物、生活物資，有罐頭、沙拉油、醬油、米、麵條、泡麵、餅乾，以及衛生紙、成人及幼兒尿布、沐浴乳、洗髮精等生活用品，未來將再增加棉被、學生用品、衛生衣等。這些物資都是由大家出錢出力捐贈，收集到的物品都將分發給和美與鹿港6個鄉鎮的經濟弱勢群體。大家以實際行動踴躍捐贈各式生活與食物物資，讓每一次捐贈都是幸福的傳遞，用愛心與行動，讓社會更溫暖。

    黃雍筆（左）率團隊送來半年份的尿布給陳婦，讓她無後顧之憂。（記者湯世名攝）

    黃雍筆（左）率團隊送來半年份的尿布給陳婦，讓她無後顧之憂。（記者湯世名攝）

    黃雍筆（左）率團隊送半年份的尿布給陳婦，解決經濟困境。（記者湯世名攝）

    黃雍筆（左）率團隊送半年份的尿布給陳婦，解決經濟困境。（記者湯世名攝）

    今天送來的尿布足供陳婦的兒子使用半年之久。（記者湯世名攝）

    今天送來的尿布足供陳婦的兒子使用半年之久。（記者湯世名攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播