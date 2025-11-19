年度埔里職人選拔 天然漆、香菇、巧克力職人入選

獲選第四屆埔里職人的天然漆工藝傳承者徐玉富、香菇產業技術革新者張朝源，以及特色巧克力創作家魏婉羽，埔基醫院已製作好大幅布條。（埔里基督教醫院提供）

埔里基督教醫院舉辦第四屆「愛的傳承—埔里職人」選拔，今年選出的專業職人包括：天然漆工藝傳承者徐玉富、香菇產業技術革新者張朝源，以及特色巧克力創作家魏婉羽，埔基醫院將在21日晚間舉辦頒獎典禮暨音樂會，向這3位職人致敬。

埔基醫院今天與埔里鎮公所在埔里鎮立圖書館舉行記者會，3位得獎者到場分享創作歷程並展示多項代表作品。

埔基院長蘇世強指出，每位職人的背後，都有一段不放棄的歷程。他們用手藝承載文化，用生命守護土地，這就是最真實的「愛的傳承」。希望透過職人計畫，喚起社會對在地文化的重視，並從職人的精神中獲得力量。

巧克力創作職人魏婉羽，今年以台灣紫米、刺蔥、馬告等食材創作巧克力作品，奪下ICA世界巧克力大賽兩面銅牌，其個人累積國際獎項超過150面，其中有10面金牌。

天然漆職人徐玉富則承接父親的天然漆業，921地震後，親自修復龍南天然漆博物館，著有《臺灣天然漆百年史》，記錄產業脈絡與技術變遷，今年「臺灣天然漆產業技術」將完成文化資產登錄。

香菇職人張朝源，從事香菇培育超過半世紀，1977年落腳南投後，投入香菇、秀珍菇等菇類生產，並引入「太空包」技術與改良栽培方式，使整體產量從4至5提升至穩定的大量生產。

獲選埔里職人的特色巧克力創作家魏婉羽，她向來賓介紹她製作的巧克力特色。（埔里基督教醫院提供）

香菇產業技術革新者張朝源（手拿麥克風者），介紹他的香菇栽植方法。（埔里基督教醫院提供）

天然漆工藝傳承者徐玉富（坐著左1）帶來他的天然漆作品。（埔里基督教醫院提供）

