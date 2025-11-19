動物方城市2主角陪飛洛杉磯 華航全台第一架迪士尼彩繪機啟航

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」晚間首航台北-洛杉磯，特別安排灑水禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。（記者朱沛雄攝）

中華航空「動物方城市2」主題彩繪機今 （19） 日正式出廠，晚間首航台北-洛杉磯，航空公司特別安排灑水禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。

中華航空今晚在桃園機場第二航廈D4候機室舉行「動物方城市2主題彩繪機」首航儀式，特別在候機室布置動物方城市2角色玻璃貼、甜點及拍貼機，營造動物方城市歡樂氛圍。華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同出席，歡送首航班機旅客登機。

華航說，「動物方城市2主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，機身彩繪匯集胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠（Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸到萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

華航董事長高星潢（右6）、總經理陳漢銘（右5）與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立（左6）共同出席華航「動物方城市2主題彩繪機」首航儀式。（記者朱沛雄攝）

