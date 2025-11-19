為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    動物方城市2主角陪飛洛杉磯 華航全台第一架迪士尼彩繪機啟航

    2025/11/19 20:09 記者朱沛雄／桃園機場報導
    中華航空「動物方城市2主題彩繪機」晚間首航台北-洛杉磯，特別安排灑水禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。（記者朱沛雄攝）

    中華航空「動物方城市2主題彩繪機」晚間首航台北-洛杉磯，特別安排灑水禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。（記者朱沛雄攝）

    中華航空「動物方城市2」主題彩繪機今 （19） 日正式出廠，晚間首航台北-洛杉磯，航空公司特別安排灑水禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。

    中華航空今晚在桃園機場第二航廈D4候機室舉行「動物方城市2主題彩繪機」首航儀式，特別在候機室布置動物方城市2角色玻璃貼、甜點及拍貼機，營造動物方城市歡樂氛圍。華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同出席，歡送首航班機旅客登機。

    華航說，「動物方城市2主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，機身彩繪匯集胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠（Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸到萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

    華航董事長高星潢（右6）、總經理陳漢銘（右5）與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立（左6）共同出席華航「動物方城市2主題彩繪機」首航儀式。（記者朱沛雄攝）

    華航董事長高星潢（右6）、總經理陳漢銘（右5）與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立（左6）共同出席華航「動物方城市2主題彩繪機」首航儀式。（記者朱沛雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播