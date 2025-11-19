為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    少年騎微電車肇事率3年增加50％ 桃園民代要求正視問題

    2025/11/19 20:00 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府機車違規取締專案，其中微型電動機車改裝列為重點。（警方提供）

    微型電動機車由於不用考照，已經成為移工、學生最愛，雖然交通部要求騎乘者必須年滿14歲、掛牌納管、投保強制險、配戴合格安全帽，並禁止載人、酒駕、改裝及超速，但市議員孫韻璇今於市政總質詢時提到，根據交通部公路局資料，13到17歲少年騎乘微型電動機車事故近3年增加50％，甚至有改裝使得時速達7、80公里，在道路行駛比轎車還快相當危險。

    孫韻璇建議市府加強宣導，提高學生與家長交通安全意識，建立定期檢查並落實校園規範，並向中央反映修法需求，包括提高駕駛年齡、建立訓練制度與技檢標準。

    交通局長張新福回應，交通局在機車老師宣講團教材中納入微電車安全知識，強調「不改裝、不超速、全程戴帽、禁止雙載」，讓學生及家長充分了解改裝與超速的危險性與法律責任，後續也將製作相關宣導圖卡，請學校、公司行號及社區加強宣導。

    警察局交通警察大隊大隊長李維振會後回應表示，微型電動機車時速不得超過25公里，含電池重量需在60公斤以下，目前警方透過固定桿測速照相、非固定式設備以及科技執法系統等方式加強舉發，另針對於微型電動機車的違規取締專案，今年1至10月已執行聯合稽查共169次。

    另今年1到10月微型電動機車取締件數5583件，較去年同期3210件增加74％，其中，超速271件，相較去年同期的5件大幅增加266件。

