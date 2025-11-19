貼心地遲到！北港「黑面三媽」巡歷永康延宕 巧避下班尖峰人車

北港朝天宮「黑面三媽」遶境隊伍抵達永康。（民眾提供）

雲林北港朝天宮「黑面三媽」再續中斷上百年的府城古香路，今日來到全市人口最多的永康區，原本傍晚會進入台1線，正值下班，壅塞車流加上遶境隊伍，恐讓交通打結，警方如臨大敵，全力部署，但行程延誤約2個鐘頭，也等於閃過了尖峰時段，虔誠信徒直說是聖母「貼心地遲到」，巧妙避開，以免造成民眾不便。

北港媽「南都巡歷」今天早上經安定至善化，再繼續往市區挺進，原定下午2點來到永康轄區，依照古香路的動線，先在蔦松里遶境，走訪當地5間廟寺，傍晚之後，將抵達人潮、車流較為擁擠的台1線鹽行路段，並於當地的天后宮駐駕。

由於朝天宮黑面三媽的蔦松遶境廟宇都在聚落內，隊伍從新市抵達後，隨即轉入社區街道，對主要交通動脈的台1線影響較小，但重點在行程結束後，又將回到大馬路，考驗警方的超前部署與臨場疏導。

遶境隊伍預定晚間6點半，由洲尾街進入台1線，前往今天的最後一站-鹽行天后宮，只是當時在下班尖峰時段，勢必對頻仍的車流造成衝擊，永康分局積極部署，進行交通疏導。

不過，下午4點隊伍才抵達蔦松里，展開庄內遶境，預計晚間9點才會進入台1線，前往鹽行天后宮，屆時已過下班尖峰時段，交通負荷量減輕，讓信眾直誇是媽祖貼心地安排，巧妙避開可能造成的塞車。

北港媽遶境隊伍進入永康，警方全力進行交通疏導。（民眾提供）

北港媽遶境隊伍進入永康，警方提前部署，全力交通疏導。（民眾提供）

