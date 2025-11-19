衛福部修法「消滅直美」！工會憂落日條款太嚴 醫：細節可再討論

衛福部規劃修正特管辦法，消滅醫界直美潮。（資料照）

為解決醫界「直美潮」，衛福部14日公布修法草案，擬要求從事醫美項目的醫師都要經過完整PGY訓練，並訂有落日條款。但台北市醫師職業工會認為，落日條款缺乏轉圜空間，希望衛福部提出實證數據服眾。皮膚科醫學會常務理事彭賢禮認為，衛福部保障民眾安全的用意是好的，但施行細節可以召集各大醫學會共同討論。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，希望建立美容醫學風險分級管理制度，新增施行美容醫學手術、特定美容醫學手術及特定美容醫學處置的醫師資格限制，以及特定美容醫學手術的麻醉應有相關設備或機制等內容。

請繼續往下閱讀...

此外，這次修法草案中，對於醫師從事醫美產業資格的落日條款要求，若醫師在明（2025）年元旦前，沒能取得中央主管機關或其委託之專業機關（構）、 非營利法人所為相關評鑑或認證通過的證明文件，否則須在新法上路2年內取得證明文件，才能繼續從事定特美容醫學手術項目。

彭賢禮指出，醫療領域的發展過程中，專科專業制度是逐步分工產生的，美容醫學本質仍是醫學，在持續往專業方向發展的同時，讓年輕醫師具備基本臨床經驗、受完訓練再投入服務是基本條件，衛福部保障民眾安全的用意是好的，他也支持政府完善基本訓練的用心。

但彭賢禮提到，修法牽涉的層面非常廣，新制上路後，是否溯及既往、會影響哪些人、要用哪些配套措施因應，是目前比較需要進一步討論的事情，如何訂立讓醫患雙贏的方案，還需要集思廣益，如果後續有學會受任協助，也需要時間規劃認證方式或相關學分。

至於台北市醫師職業工會擔憂，有些醫師在PGY（畢業後臨床醫學訓練）制度建立前，就已經畢業並從事醫美相關工作，新制下可能要重返醫院完成2年訓練。彭賢禮坦言，這類情況可能屬於「灰色地帶」，法規制度會隨時代變動，基於信賴保護原則，主管單位還是要思考更為完善的配套方案。

彭賢禮強調，相關修法最終目的一定是為了民眾福祉。有好的經驗技術，提供的服務與結果也會更好的，從保護客戶與醫師、維持執業環境健康度的立場來說，他支持政府完善監管機制，「只是大方向定了，細部施行細牽涉面很廣，不同世代、不同背景醫師，都要做通盤考量。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法