    首頁 > 生活

    北港媽聖駕明進台南市區 3天巡禮預計經過「這3區」

    2025/11/19 19:26 記者洪瑞琴／台南報導
    11月16日上午，北港媽祖於鹽水汫水港大橋進入台南市。（台南市民政局提供）

    11月16日上午，北港媽祖於鹽水汫水港大橋進入台南市。（台南市民政局提供）

    備受宗教界矚目的「北港媽祖南都巡歷」即將迎來高峰！北港朝天宮「黑面三媽」聖駕將於明（20日）自北區進入台南市區，展開為期3天的巡禮，沿途穿越中西區、北區及安平區，預計吸引上萬信眾夾道迎香。

    台南市長黃偉哲表示，媽祖聖駕自11月15日從北港啟駕、16日進入鹽水後，已在溪北地區掀起熱烈信仰浪潮，民眾沿路迎香、虔誠參拜，展現台南作為宗教重鎮的活力與熱情。為因應人潮及交通，市府提前多次跨區協調，完成交通疏導、環保清潔及秩序維護等全面規劃。

    黃偉哲強調，主要幹道及重要節點將實施階段性彈性交通管制，並加派機動警力，公車班次也將彈性調整，呼籲民眾提早改道並留意最新交通資訊。市府也會持續督促主辦單位備妥清潔人力，維持市容整潔。

    民政局姜淋煌局長指出，各區公所已成立跨機關聯合稽查小組，隨時因應突發狀況，確保活動安全順利；並提醒宮廟及參與單位自律，勿違規燃放爆竹或妨礙交通。信眾在虔誠參拜的同時，也請落實「少香、減炮、優質、環保」，共同展現優質宗教文化。

    台南市長黃偉哲（前右2）於汫水港大橋接駕。（台南市民政局提供）

    台南市長黃偉哲（前右2）於汫水港大橋接駕。（台南市民政局提供）

