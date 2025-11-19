為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市YouBike2.0明突破1700站 「里里有YouBike」進度達87％

    2025/11/19 19:28 記者蘇金鳳／台中報導
    中市YouBike2.0將突破1700站。（記者蘇金鳳攝）

    中市YouBike2.0將突破1700站。（記者蘇金鳳攝）

    台中市自2020年底啟動「iBike倍增計畫」，YouBike2.0公共自行車系統展現驚人成長動能。交通局表示，預計在明（20）日，不僅全市YouBike2.0租賃站點將正式突破1700站，更締造了單月租借人次的歷史新紀錄；「里里有YouBike」的願景，目前進度已達到87%。

    交通局表示，台中市YouBike自2014年開始試營運，根據統計數據顯示，累計總騎乘人次已高達1.18億人次，足見公共自行車在台中市的普及與成功，今年10月份的累計騎乘人次更衝上193萬次，創下歷史新高紀錄！這項數據也證明市民對YouBike2.0系統的接受度極高。

    此外，YouBike2.0在今年10月17日創下最高騎乘人次6萬7730人次，而電動輔助的YouBike2.0E也在10月9日達成最高騎乘人次3770人次。

    交通局指出，針對熱門站點可能出現的「無車可借」問題，市府積極督導營運廠商，採取多項嚴格措施，提升車輛調度的效率，讓市民能夠「隨時有車騎」，享受便捷、舒適的公共自行車服務。

    尤其，針對國、高中等校園周邊，因使用需求尖、離峰十分明顯，交通局採取精準調度策略，透過數據分析租賃站點營運特性，同時檢視各站需求以加強調度，評估增站或增柱可行性，確保學生通勤順暢。

    此外，交通局也實施不定期抽查，並透過即時回報機制並要求營運廠商立即調度車輛，確保服務品質。

    交通局長葉昭甫表示，YouBike2.0租賃站即將突破1700站，以及單月193萬人次的新高紀錄，未來將持續優化站點的佈設，特別是強化與捷運、火車站等大眾運輸節點的串聯，打造「無縫接軌」的轉乘網絡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播