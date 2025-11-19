屏科大「艦載AI抗浪防震無人機起降坪」 巡防艦可變無人機航艦

團隊技術運用AI模型的外迴路預測浪高模組並且採用低成本的單板電腦為控制模組，非常具有市場潛力價值及重大技術突破。（屏科大提供）

台海因為中國機、艦不斷擾我西南海域以致緊張，為提升我國軍防及深入應用至遠洋漁業，國立屏東科技大學教授徐子圭以「 艦載AI抗浪防震無人機起降坪」在波蘭發明展獲得金獎最佳發明創作獎，他指出，只要簡單的應用單板電腦即可運算，並將時間縮短至10毫秒，是目前一般系統效率的50倍。成本卻只要10%。

大型航空母艦舺板上為使直升機起降，一般都會重金打造穩定平台，但在中、小型船舶或巡防艦、緝私艦甚至遠洋漁船等考量成本等而未設置，這在受風浪搖晃下，直升機或無人機起降就有風險，輕則多耗費油料、電力修正，重則折損甚至人員傷亡。

徐子圭指出，海浪對船舶搖晃震盪包含俯仰、偏航及垂直的震盪，屬極多元的偶合性震盪模式，傳統PID控制器反應時間大約0.5秒左右，如果海浪不穩定或突然大浪就會形成風險；為提升小船泛用性，徐子圭結合文化大學副教授徐嘉偉、空軍航院教授葉南慶、中央研究院博士陳致頴及海、空軍共同合作，由實務回饋進行改善，打造「艦載AI抗浪防震無人機起降坪」。

徐子圭說，此發明控制機制為雙迴路補償回饋，內迴路採用傳統PID控制模式，並加上外迴路的預測浪高模組，進而預判即時浪高及六天的浪高預測，利用水文模式藉由海上風速以AI模型預測可能浪高，並回饋給PID模組，透過液壓支柱微調應對浪況，反應時間縮短至10毫秒，提升約50倍。

徐子圭表示，系統僅需俗稱「樹莓派」的單板電腦即可打造控制模組，成本是一般民用電腦10%左右，在微型化及平價化後，不僅軍備可提升效果，連一般漁船都能受惠，如探魚直升機或丟餌機，甚至可以讓巡防艦直接變身成無人機航艦，大大增加偵搜範圍甚至射程。

屏科大指出，波蘭國際發明展由波蘭教育部及專利局舉辦，是世界著名重要發明展，更是歐盟的第二大國際發明展，本屆計二十六國三四六件參展作品。（徐子圭提供）

