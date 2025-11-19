為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗人人犬舍首波85犬開放認養 52隻毛小孩找到家

    2025/11/19 18:49 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣動物保護防疫所下午1點辦理「人人犬舍」首批85隻品種犬認養，活動結束，計有52隻毛小孩找一個溫暖的家。（苗栗動保所提供）

    苗栗縣動物保護防疫所下午1點辦理「人人犬舍」首批85隻品種犬認養，活動結束，計有52隻毛小孩找一個溫暖的家。（苗栗動保所提供）

    苗栗縣「人人犬舍」剪除犬隻聲帶違法繁殖事件，引發社會譴責聲浪，縣府後續作為也遭質疑把狗兒「換地方繁殖、繼續被利用」。縣府緊急將所有273隻狗兒轉回安置，並在今（19）日下午1點辦理「人人犬舍」首批85隻品種犬認養，活動結束，計有52隻毛小孩找一個溫暖的家。對於此結果，縣長鍾東錦表示，「出乎我們的預期，感謝汪汪隊長們來到苗栗，謝謝，謝謝，真的很謝謝你們！」

    長期關注毛小孩權益的縣議員陳光軒，也趁議會定期會中午休息時間，前往認養活動現場苗栗縣生態保育教育中心關心，見眾多等待領養民眾，也很開心並肯定大家的愛心。今天開放認養的第一批85隻7歲齡以上品種犬，狗狗們皆已完成施打狂犬病、十合一疫苗及植入晶片，活動結束，有52隻毛小孩完成出養，認養率達6成。

    苗栗縣動物保護防疫所表示，第二批173隻6歲齡以下品種犬，於11月14日入收容所照護觀察中，將盡快安排獸醫師絕育手術，待傷口癒合後分次公開領養。

    另有6隻在11月14日於外縣市載回途中往生，將會送往台大獸醫進行法醫鑒定，9隻於原協助已被領養，動保所會持續聯繫列管追蹤關懷。

    苗栗縣動物保護防疫所下午1點辦理「人人犬舍」首批85隻品種犬認養，活動結束，計有52隻毛小孩找一個溫暖的家。（苗栗動保所提供）

    苗栗縣動物保護防疫所下午1點辦理「人人犬舍」首批85隻品種犬認養，活動結束，計有52隻毛小孩找一個溫暖的家。（苗栗動保所提供）

    縣議員陳光軒趁議會定期會中午休息時間，前往認養活動現場苗栗縣生態保育教育中心關心。（陳光軒提供）

    縣議員陳光軒趁議會定期會中午休息時間，前往認養活動現場苗栗縣生態保育教育中心關心。（陳光軒提供）

    熱門推播