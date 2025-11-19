文雅畜牧場移動管制雞蛋流入新莊 六吉行：10日起賣的蛋都沒問題

彰化縣文雅畜牧場移動管制雞蛋流入新莊，六吉行許姓老闆說，今天到下午2點有5人來蛋行退換蛋，約4台斤。（記者黃政嘉攝）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋11月4日驗出芬普尼超標，但9日的移動管制期間還出貨5.7萬顆，賣到台中、新北市，其中50籃售往新莊區中港路六吉行與新泰路陳姓業者，扣掉已攔截的27籃，23籃4600顆雞蛋流入新北。六吉行許姓老闆今天受訪說，「10日起店裡賣出的蛋都沒問題。」衛生局昨天公布店址、退換貨訊息後，到今天下午2點有5人來蛋行退換蛋，共約4台斤。

許老闆說明，平常都跟彰化的蛋車叫蛋，因為同行介紹這家蛋車風評不錯，蛋源來自彰化近5家畜牧場，從彰化載來店裡，蛋車11月7日一早送來近40籃雞蛋，但蛋車中午通知「蛋有問題」，「要我封存控管，退還給他。」

許老闆說，之後業者10日來蛋行回收15籃，卻又下了13籃來，「我當時不在店內，回來看到新下的13籃就馬上封存，1顆都沒賣出去。」新北衛生局也有來拍照，全部退還給上游；衛生局說的50籃，是指10日有50籃流向新莊，但店裡7日就得知蛋有疑慮，便封存全部有疑慮的蛋，也盡量回收7日賣出的蛋，因此10日起店裡賣的蛋都是安全的。

許老闆說，1籃蛋約有180顆至200顆蛋，因為蛋車有自己的送貨時間，7日、10日送來店裡近53籃蛋，分10日、12日、14日共3天退還蛋車，10日退15籃、12日退13籃、14日退2籃，皆有單據為憑。

對於文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，許老闆說，雞蛋驗出芬普尼，雖然短期一定有生意上的損失，但長期來看，對大家都是好的，因為沒發現就可能被人吃下肚，早日發現問題、趕快杜絕，民眾才買得安心，畜牧場蛋源應嚴格稽查，避免有疑慮的雞蛋流出。

截至今午2點有5位民眾到新莊六吉行退換蛋。（記者黃政嘉攝）

新莊六吉行業者出示11/10、11/12、11/14退蛋給彰化蛋車的單據紀錄。（記者黃政嘉攝）

文雅畜牧場移動管制雞蛋流入新莊，六吉行為其中之一。（記者黃政嘉攝）

