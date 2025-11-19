澎湖榮服處副處長林玉彩照顧失智母獲全國孝行楷模 黃健忠贈金飯碗

馬公市長黃健忠頒贈金飯碗，給全國孝行楷模澎湖榮服處副處長林玉彩賢伉儷。（馬公市公所提供）

內政部全國孝行楷模名單揭曉，30位得獎者中，澎湖由榮民服務處副處長林玉彩獲選「長期陪護組」楷模，以超過10年的照護經驗展現穩定、細緻而堅定的孝行精神。馬公市長黃健忠今（19）日到榮服處致贈象徵祝福的「金飯碗」，向林玉彩伉儷表達誠摯祝賀，由處長余熙明代表接待。

林玉彩長年肩負公務工作，也是家中主要照顧者。母親失智後，生活起居、病程起伏與各種突發狀況接踵而來，她仍選擇親力親為，將照顧日常安排得井然有序。面對失智症帶來的情緒波動與認知混亂，她以耐心緩和、以陪伴支撐，與兄姊共同照料母親，讓家庭在變動中依然穩定。

請繼續往下閱讀...

黃健忠說，孝行往往不是大事，而是長年累積的小事。林玉彩在工作崗位上表現專業，在家庭責任上更是從不退縮，能在兩者之間取得平衡，非常難能可貴。

黃健忠指出，照護路上經常隱含著壓力與疲憊，每位付出的家人都值得尊重，而公部門也會在長照支持、醫療銜接與家庭協助上持續努力，讓家庭照護者不再孤軍奮戰。林玉彩以平實態度面對外界肯定，認為照顧母親是子女本分，她只希望能一路陪伴母親安穩變老。她的故事讓人看見，在家庭照護的漫長歷程中，一份不張揚的堅持，足以成為社會安定的力量。

黃健忠說，孝順不需華麗語言，落在日常才最動人。今天能到場致意，不只是祝賀一位得獎者，更是向所有默默照護家人的市民致敬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法