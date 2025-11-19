桃園設置廚餘蒸煮中心 民代建議引入CPMS自動監控系統

泓橋環保科技是桃園唯二合法處理廚餘的廠商。（記者謝武雄攝）

配合農業部推動廚餘共同蒸煮場所，環境部展開輔導，預計明年底全國共同蒸煮場量能達到每日2600公噸；桃園市議園黃崇真今質詢時表示，台中才發生廚餘蒸煮資料造假情形，檢方已經展開偵查，桃園未來要設置，建議導入CPMS自動化監控系統，並建議市府補助家戶裝設廚餘機，以減少民眾將廚餘當垃圾丟棄情形，達到垃圾減量目的。

黃崇真說，許多民眾搞不清楚廚餘、垃圾分界，詢問市長張善政鳳梨果皮是「廚餘」還是「垃圾」？張善政回答「廚餘」，但正確答案是「垃圾」；黃崇真說，民眾搞不清楚「廚餘」、「垃圾」，乾脆全當成垃圾送進焚化爐燃燒，這也增加桃園垃圾量，因此建議市府比照雲林、屏東模式，補助家庭裝置廚餘處理機，達到垃圾減量目的。

張善政表示，垃圾減量是既定政策方向，廚餘去化管道仍須依中央政策調整；農業局長陳冠義說明，中央已推動廚餘蒸煮自動即時監測及影像設備，市府將依計畫落實推動及加強查核，同時針對養豬戶蒸煮廚餘異味問題研議改善策略，並向中央爭取補助。

環保局長顏己喨表示，目前桃園有榮鼎生質能中心、泓橋環保科技公司可處理廚餘，合計量能足以處理桃園市廚餘，市府將持續加強管理，後續將鼓勵大型購物商場、餐飲集團、軍營及監獄等推廣使用廚餘處理設備，另家戶廚餘機因耗電、使用成本高，且去化管道受限，是否推廣使用需再審慎評估。

