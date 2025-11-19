台電擬設觀園超高壓變電所 張善政：需與地方充分溝通

針對觀園超高壓變電所案，議員吳進昌要求台電啟動替代方案。（議員吳進昌提供）

為因應北部地區大型工業園區設置電力需求，台電公司預計於桃園市觀音區上大里設置「觀園超高壓變電所」，場地廣達4.9公頃，附近民眾才得知後成立自救會反對設置變電所；市議員吳進昌今在議會質詢認為，既然民眾不同意設立，請台電啟動替代方案，考量設在大潭電廠或桃科園區可行性；市長張善政表示，市府與民眾站在同一陣線，希望台電要充分溝通，取得共識後才動工。

張善政說，台電初期的確有溝通、說明不足問題，導致居民產生疑慮與反對聲音，市府將擔任台電與居民之間的溝通橋梁，並已請台電重新評估各項規劃案，明確檢視各項替代方案的可行性、不可行原因及優缺點比較，希望台電以科學數據向民眾說明，才能作為後續溝通依據。

另經濟發展局長張誠表示，對於民眾訴求，市府已經發函給台電，希望台電充分與地方溝通。

吳進昌表示，台電根本就是要強渡關山，除不與地方溝通外，地方出現不滿聲音，竟然跑去找廠商開說明會，根本是搞錯對象，台電拿出經濟發展大帽子，說「觀園超高壓變電所」關係到未來桃竹苗大矽谷、龍潭科技園區、航空城的供電，但民眾並非反對經濟發展，只是要求台電提出替代方案，尤其是購置4.9公頃用地，擺明就是刻意避開5公頃以上須環評與舉辦說明會的規定，如此「刻意規避」讓地方難以接受，此與過去推動SRF（固體回收燃料）發電廠的手法如出一轍。

