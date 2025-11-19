南投中寮袋裝柑橘來了! 全台逾4400家全家超商香甜上市

南投縣政府19日在全家超商中寮石龍店，舉辦中寮柑橘上市記者會。（南投縣政府提供）

超商也可以買到新鮮柑橘！南投縣政府農業品牌「品味南投」，為推廣當季柑橘，攜手全家便利商店與玉美生技公司，共同推出中寮袋裝柑橘，今（19日）在全家中寮石龍店舉辦上市記者會，即日起民眾即可在全台逾4400家全家購買柑橘嚐鮮。

上市記者會由南投縣長許淑華、廣福國小學童與在地農民共同參與，透過「柑橘哩柑摘」柑橘小遊戲，讓孩子學習分辨佛利蒙、珍珠柑、蜜柑等品種，了解家鄉特色與在地農業的重要性。

請繼續往下閱讀...

許淑華表示，中寮鄉擁有得天獨厚的氣候與地形條件，是南投縣重要的柑橘產區，產季約在每年11月至次年1月，種類達到27種，每年中寮公所都會舉辦推廣活動，協助農民行銷。此次特別與全家便利商店合作，由興農供應中心栽培管理及技術指導，嚴選日照充足、氣候穩定的中寮產區栽培柑橘，透過玉美生技公司導入全台4000多家全家便利商店販售，率先上市的是佛利蒙，歡迎大家品嘗南投的甘甜好滋味。

全家便利商店中區營業本部副部長謝百裕說，全家致力於與產地結合行銷多年，此次與中寮合作，採購總數4噸的柑橘，即日起都可在全家便利商店買到，歡迎大家選購。

縣府農業處長蘇瑞祥指出，中寮鄉柑橘品種多樣化，此次與全家便利商店合作共同推出的袋裝柑橘，種類包含佛利蒙、珍珠柑與蜜柑，將依產期輪番上陣。

民眾即日起可在全台逾4400家全家超商購買中寮柑橘嚐鮮，率先上市的是佛利蒙。（南投縣政府提供）

南投中寮袋裝柑橘 ，即日起在全台逾4400家全家超商香甜上市。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法