    首頁 > 生活

    衛福部擬修法「消滅直美」 醫事司揭受影響人數

    2025/11/19 17:45 記者林志怡／台北報導
    衛福部規劃修正特管辦法，消滅醫界直美潮。（資料照）

    衛福部擬修正「特管辦法」，要求從事醫美服務的醫師都要完成PGY訓練，消滅醫界「直美潮」，但台北市醫師職業工會要求衛福部提出實證數據服眾。對此衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，目前拿到醫師執照、沒有完成PGY，卻在執業的醫師約600人，但無法確定多少人從事醫美工作。

    近年有許多醫師未經過完整2年的PGY（畢業後臨床醫學訓練）就投入醫美臨床工作，掀起「直美潮」，衛福部長石崇良日前宣示修訂「特管辦法」，力求「消滅直美」，除要求提供醫美相關醫療服務的醫師一律須經過2年PGY訓練外，也針對服務內容風險採取分級管理，新制最快今年底、明年初公告上路。

    衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，建立美容醫學風險分級管理制度，並對醫師從事醫美產業資格提供落日條款，但台北市醫師職業工會認為，落日條款缺乏轉圜空間，希望衛福部提出實證數據服眾。

    劉玉菁指出，目前拿到醫師執照、沒有完成PGY，但是在執業的醫師約有600人，這次修法內容採取三級管理，完成PGY訓練的醫師僅能進行風險低的處置類服務，包括光電、針劑等，若要進行手術，需完成外科系專科訓練，若從事高風險手術，還要完成指定專科訓練。

    此外，劉玉菁指出，目前草案仍在預告階段，希望蒐集各界意見，預告期間結束後，會再行檢視有無需要修正之處，且發布條文後，會以該時間為起算點，讓不符合資格的人去補。

