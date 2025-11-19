中國科大攜手台鐵培育鐵道人才 台鐵員訓處進駐新竹校區

中國科大董事長上官永欽（右2）期許與台鐵公司攜手合作，共同培育台灣未來鐵道專業人才。（記者廖雪茹攝）

中國科技大學與台鐵公司跨域合作，台鐵員工訓練處進駐新竹校區今天舉行見證儀式正式揭牌，未來雙方將在智慧科技、職能訓練、設計美學、觀光運輸等領域展開更深入的交流，讓學生走進台鐵，也讓台鐵走進校園，共同培育更多優秀的鐵道專業人才。

中國科大今年喜迎建校60週年，董事長上官永欽表示，新竹校區涵德樓是校區第一棟教學大樓。如今成為台鐵公司員工訓練的新基地，展現跨領域夥伴之間的信任與責任。台鐵公司正積極推動智慧科技與永續治理，該校也以「智慧人文、數位永續」為願景，雙方攜手不僅是合作的開始，更是台灣未來鐵道人才共同的起點。

台鐵公司專門委員林竣曜、胡雅芳、人資處長鄭珮綺、員工訓練處代理處長謝武昌等出席揭牌儀式。台鐵公司表示，台鐵員工訓練中心原位於台北市北投區，因建築物老舊，公司正於富岡基地興建鐵道訓練學院，預計2029年底完工啟用。施工期間，員訓處暫遷至樹林調車場內，但空間受限，因此標租中國科大新竹校區校舍、宿舍及辦公室等空間，租期5＋3年。

受訓學員同時可使用餐廳、圖書館、國際會議廳、展演廳、籃球場、操場及其他室內運動休閒空間，其中宿舍可容納400床以上、餐廳可容納300人以上。承租場地可規劃為實體與虛擬實習場域，包含實習軌道及AR/VR應用空間，強化學員實務操作與數位技能的整合發展。

中國科大新竹校區離北湖車站出口走路僅約6分鐘，教學、住宿與實習場所相互鄰近，可減少學員往返奔波。目前，台鐵公司已開辦運工機電從業人員專業技術訓練、客貨車駕駛人員等班別，未來將強化產學交流合作，共同培育鐵道專業人才。

台鐵公司標租中國科大新竹校區校舍、宿舍及辦公室等校園空間。（記者廖雪茹攝）

