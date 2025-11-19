明起逐步回溫！週日白天重回30度

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

中央氣象署指出，明（20日）清晨氣溫與今天類似，西半部低溫仍可下探15度，白天起氣溫逐步回升，週日白天可達30度，但夜間清晨氣溫仍僅有17至18度，需注意日夜溫差，且北部、東北部地區、宜蘭地區仍有雨。

中央氣象署預報員賴欣國指出，明後2天台灣仍持續受到東北季風影響，北部、東北部、東部地區天氣偏涼，中南部地區早晚涼，西半部地區、宜蘭地區低溫約15至16度、花東約17至18度，白天氣溫回升，但北台灣仍維持在22度左右，中南部約25至27度。

賴欣國說，基隆北海岸、宜花、大台北地區降雨較明顯，桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲；週五因中層水氣移入，新竹以南山區有零星短暫降雨，氣溫回升。

週末東北季風減弱，各地氣溫較明顯回升，但早晚偏涼，賴欣國表示，週日西半部地區白天氣溫可達26至30度，早晚氣溫約17、18度，日夜溫差大；降雨方面，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

賴欣國指出，下週一至週六受到另一波東北季風影響，但強度較弱，下週一北部、宜蘭白天氣溫降低，中南部地區夜晚清晨氣溫下降，白天影響不大，降溫範圍主要在北部、東北部地區，白天氣溫約23至25度，中南部影響不大，維持在25至29度，早晚低溫約17至20度。

此外，桃園以北、東半部地區有雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫雨，桃園以北、東部地區有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

下週二、週三雖仍受到東北季風影響，但水氣稍有減少，主要降雨區域縮小至基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，大台北地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

