    首頁 > 生活

    凱米颱風溢淹嚴重 典寶溪上游新建護岸工程明年底啟動

    2025/11/19 17:14 記者蘇福男／高雄報導
    水利署六河分署將在典寶溪護岸進行延伸工程，工區位於中崎橋上游，原本的土堤將改建為混凝土護岸。（立委邱志偉服務處提供）

    去年凱米颱風過境，典寶溪沿線滯洪池、護岸溢淹嚴重，令人怵目驚心，水利署六河分署典寶溪中崎橋上游左岸新建護岸工程，明年底將啟動，總長度625公尺，總工程經費1.2億元。

    去年凱米颱風水量超過典寶溪防洪標準，致使沿線滯洪池、護岸溢淹嚴重，立委邱志偉爭取水利署經費，由高市府水利局加高下游段沿線護岸，典寶溪治水防洪為大岡山地區最重要的工程之一，六河分署已完成預算編列，目前正在進行典寶溪中崎橋上游左岸新建護岸設計作業，工程預計明年底啟動。

    六河分署指出，工程位於橋頭區中崎橋上游左岸，將從既有護岸再往上游新建625公尺護岸，將可保護堤後農地，目前正進行設計工程發包，預計明年完成細部設計作業，明年底工程發包，完成發包程序後，將可啟動護岸新建工程。

    六河分署說，除中崎橋上游左岸工程，並持續往上游段辦理用地取得作業，目前規劃將原本護岸再往上游延伸，連接至楠梓區溪寶北街、溪寶南街，將沿線護岸串聯，擴大防洪效益。

    邱志偉表示，典寶溪沿岸人口密集，治理工程須持續推進，既有河道逐步加築護岸，將能保障沿線民眾生命財產安全，典寶溪上游治理將影響到下游流量，因此包括護岸興築、新建燕巢角宿滯洪池等工程，他都持續關心並敦促工程加速推動，上游集水區有更多空間容納，將能有效降低下游排洪壓力。

