    首頁 > 生活

    麥當勞奶昔復活+周邊開賣 網見排隊人潮驚呼：奶昔之亂

    2025/11/19 17:44 即時新聞／綜合報導
    奶昔系列商品回歸，麥當勞台北館前餐廳吸引大批排隊人潮。（本報合成，擷取自爆廢1公社）

    奶昔系列商品回歸，麥當勞台北館前餐廳吸引大批排隊人潮。（本報合成，擷取自爆廢1公社）

    台灣麥當勞今（19日）推出韓國同款「奶昔大哥毛毛包」、台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以及停賣9年後再度回歸的「奶昔系列」，開賣首日各地門市掀起瘋搶潮，多間分店人潮甚至滿到外頭，引發社群熱議。

    一名網友在臉書社團爆廢1公社 分享台北館前門市實況，只見隊伍從店內蜿蜒至騎樓外，「完全看不到隊伍尾端」，笑稱根本是「奶昔之亂」。不少民眾為了搶先入手周邊或嚐鮮奶昔，一早便到場排隊。

    畫面曝光後引發熱議，網友感嘆：「又來飢餓行銷了，換台灣人經營以後超常用這招，現在都不去麥當勞了」、「早上10:30就去排隊了，喝完感覺真的差太多了，黏稠度跟以前完全不一樣，要喝還是要找奶昔專門店」、「奶昔限定店需要排隊，周邊每家麥當勞都有，如果只要買周邊，去別家買不用排隊」；也有人吐槽：「為了有存在參與感，讓自己感覺還能跟上時事」、「這個不是長期供應嗎排隊幹嘛呀」、「都不用上班上課啊！」

