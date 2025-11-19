守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

健保會今審議明年健保一般保費費率，確認明年不調整費率，圖為健保會執行秘書周淑婉。（資料照）

健保費明年確定不漲！衛福部全民健康保險會今（19日）審議明年健保一般保費費率，健保會執行秘書周淑婉會後受訪表示，根據最新精算與財務推估，健保安全準備金明年可維持約2個月保險給付支出的水位，仍高於法定最低標準，審議結果確認明年不調整費率，將維持現行5.17%。

根據現行「全民健康保險法」，若健保安全準備金低於1個月，費率就必須跟著收支情況調整。健保會今年9月24日通過2026年健保總額方案，最終在醫院、西醫基層、牙醫、中醫等四大部門的總額，均達到行政院核定的5.5%成長上限，全年總額來到9883.35億元，規模接近兆元，不過近期外界關注健保財務壓力，擔憂保費是否會上漲。

對於今年為何仍可維持費率不變，周淑婉說，過去算法較保守，最新精算則納入較為確定的經費來源，包括今年的健保結餘，以及因最低工資調升、投保薪資下限跟著調整所增加的43億元收入等，綜合計算後，即使不含尚未確定的政府預算挹注，明年度安全準備金仍能維持兩個月的水位。

周淑婉說，財務上仍有餘裕，因此沒有調整費率的必要，會議中健保會委員們因此沒有特別討論太多，很快就定案。

針對外界關注的補充保費改革議題，衛福部長石崇良日前拋出擬改革「補充保費」，約480萬的存股族、定存族以及房東首當其衝，引發輿論反彈，政策緊急喊卡。周淑婉說，衛福部已經出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會今天也沒有特別著墨這一塊。

