不閃兵！南市府營區勞軍 美女議員加送雞排鼓勵

台南市議員曾之婕將雞排分送給入伍役男。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府今天到新化的知義營區勞軍，準備了豐富的水果與食品，美女議員蔡筱薇、曾之婕等服務團隊，更自掏腰包加碼送雞排，讓入伍新訓的在地子弟開心不已，氣氛熱烈。

今天的慰勞活動，由市長黃偉哲帶隊，來自各區的13位議員隨行，一起探視0243、0245梯次的在地新訓役男，137旅上校旅長邵裕勝率領官士兵熱情歡迎。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲感謝官士兵們的辛苦付出，接受堅實的訓練，成為保衛國家的英勇戰力，他代表所有市民，獻上最誠摯的敬意。

黃偉哲說，除戰備訓練外，地方一有需要，也會全力支援，台南今年歷經楠西地震、丹娜絲颱風，加上之前的登革熱，都可看到國軍的身影，協助救災、搶險、防疫，守護民眾生命財產安全，令人感動。

黃偉哲也提到，台南是國內率先推出敬軍月的縣市，一些公營的場館，提供進場的優惠，表達對官士兵們無私付出的感謝。

現場役男大啖雞排與可樂，黃偉哲也帶著議員們逐桌探視、話家常，並為在地子弟加油、打氣，順利完成軍事訓練，肩負保家衛國的神聖使命。

市長黃偉哲前往知義營區勞軍，並致贈好禮。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府前往新化知義營區勞軍，探視入伍新訓的在地役男。（記者吳俊鋒攝）

台南市議員曾之婕加碼送雞排，慰勞役男們的辛苦。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府前往知義營區勞軍，議員們的服務團隊加碼送雞排。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法