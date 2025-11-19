為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市府帶頭違法 吳佩芸：焚化爐狂代燒事業廢棄物、外縣市家戶垃圾

    2025/11/19 17:21 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市議員吳佩芸批市府帶頭違反廢清法。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員吳佩芸批市府帶頭違反廢清法。（記者蘇金鳳攝）

    台中市有3座公有焚化爐，無黨籍市議員吳佩芸今天在市議會質疑，根據環保局的統計資料，台中市政府拿焚化廠去燒一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾賺錢，然後把中市的家戶垃圾堆在大里掩埋場，已違反廢棄物清理法，主因在於垃圾處理費不但多年未調、太低，才引發垃圾爭議。

    盧秀燕：垃圾處理費該調高就調高 對代燒外縣市垃圾會勇敢說不

    市長盧秀燕答詢，會去了解契約狀況，會檢討。現在台中市垃圾處理正面臨困境，在不違法不違契約，該調高燒垃圾費用就應該調高，對代燒外縣市垃圾會勇敢說不。

    吳佩芸說，依廢棄物清理法28條第6項規定，環保局處理台中市民家戶及其他縣市家戶垃圾，要有餘裕才能代處理一般事業廢棄物。根據環保局的資料顯示，文山焚化爐在2023、 2024年沒有燒，其他年限有燒，烏日及后里焚化爐更是大燒特燒。

    她說，后里焚化爐在2018至2021年，一般事業廢棄物每年燒不到兩萬公噸，但2022年倍數成長，2024年甚至燒到12萬7千多公噸，比前一年超出兩倍之多，烏日過去是BOT，在2024年9月合約到期，改由環保局自己處理，但2024年比2023燒出2倍多。

    吳佩芸指出，為何焚化爐燒一般事業廢棄物多，是因為台中市的處理費太低，台中市處理費1公噸2250元，台北市1公噸3603元，高雄市有區分4級，依重量或體積做差別收費，在1575至6300元，3座焚化爐根本無餘裕去燒一般事業廢棄物及外縣市的家戶垃圾，因此台中市愈燒愈多。

    她說，2024年光是烏日和后里兩座焚化廠處理的一般事業廢棄物、外縣市家戶垃圾加總約24萬5千多公噸，是大里掩埋場堆置的38萬公噸垃圾的6成，這存在一個非常大的弊端

    新任環保局長吳盛忠說，因為各縣市焚化爐都會有歲修的時間，所以一定有幫其他縣市燒，也有燒一般事業廢棄物，而台北市的處理費用是他任內所調升。

    台中市議員吳佩芸說，中市焚化爐狂燒外縣市家戶垃圾，卻把台中市家戶垃圾往大里掩埋場堆。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員吳佩芸說，中市焚化爐狂燒外縣市家戶垃圾，卻把台中市家戶垃圾往大里掩埋場堆。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播