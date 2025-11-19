基隆公車冒黑煙乘客嚇逃 議員批老舊車輛汰換跳票

基隆市公車今天在深溪路故障冒煙，民眾緊急逃下車。（民眾提供）

基隆市公車拋錨事件層出不窮，今天下午1點有1輛公車行經信義區深溪路口時，疑似傳動軸起火冒煙，司機趕緊疏散乘客下車，後方的外送員與司機用滅火器先行滅火，乘客虛驚一場，幸好沒人受傷。

基隆市公車處指出，203線深澳坑線今天下午1時左右，經過深溪路往深澳坑方向行駛，遇離合器發生異常，車輛冒黑煙，駕駛第一時間依程序機警疏散車內乘客，使用滅火器降溫，並循機制即時通報，車輛沒有起火狀況也無人受傷。

公車處副處長曾令偉表示，該輛車的車齡11年，有依規定正常保養，目前已拖回保養廠，同款車約有3輛，將調查冒黑煙原因一併檢查。

市議員許睿慈則批，雖無人受傷，但再度引發市民對公車安全的疑慮，這也並非個案，而是市府長期未積極汰換老舊車輛的結果，市府應正面面對。

許睿慈指出，過去一年基隆市公車已多次出現重大故障事故，包括輪胎起火、煞車零件噴飛、拋錨造成道路封閉，甚至1日內壞了4台。她質疑市府對公車維運不夠重視，讓安全隱憂持續累積。

她呼籲市府拿出具體行動，「公車屬於城市最基本的公共服務，也是許多民眾每日仰賴的交通方式。安全不能等待，責任不能推諉。」

故障的公車已拖走檢修。（基隆市公車處提供）

