Threads留言抽獎活動 草屯農會「1隱藏版」獎品最受青睬

草屯農會隱藏版獎品—迷你廣告燈箱，最受年輕網友青睞。（草屯鎮農會提供）

近來網友爭相在網路平台介紹農會超市、賣場特色，草屯鎮農會也趕上車，為自家超市宣傳，其中在Threads平台舉辦留言抽獎活動，獎品都是該農會販售的人氣食品，另以迷你版農會廣告燈箱作為隱藏版獎品，想不到網友對它最有興趣，農會人員笑稱「年輕人喜好果然顛覆傳統想法」。

草屯鎮農會近年來在服務農民之外，也把觸角伸向一般消費，農會超市之外，也將分部空間重新改造，雙冬分部超市今天開張，下一步則改造南埔分部空間，希望能在農民會員或中老年消費者之外，也能讓年輕族群打破農會LKK的印象，把年輕族群帶進農會超市。

請繼續往下閱讀...

近日網友在Threads平台推介被大家忽略的賣場或超市，草屯鎮農會也趕緊上平台發聲，並以抽獎活動來試水溫，只要網友留言就有機會抽獎，獎品以該超市人氣點心食品為主，另加迷你農會廣告燈箱當隱藏版獎品，結果迷你廣告燈箱最受青睬，要求加碼該獎品，也有人希望能開放購買這個可愛的廣告燈箱，讓農會人員笑說「年輕人喜好果然顛覆傳統想法！」。

草屯鎮農會說，為了與大賣場區隔，農會多以其他農會或農民直銷的產品為主，像週二、週三蔬果日，就是經農藥快篩檢測過的青農種植的蔬果，而雞蛋是放山雞蛋，其他除有民眾較常買的民生用品外，其他則以農會產品、零食，及國內其他農會產品為多。

草屯鎮農會雙冬分部的超市改頭換面重新開張，用燈光和年輕圖像，希望吸引年輕的族群。（草屯鎮農會提供）

草屯鎮農會週二、週三蔬果日，販售青農種植的蔬菜。（草屯鎮農會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法