徵選全國音樂比賽出包 基隆市教育處：造成困擾請見諒

學生在準備上台的預備區。（家長提供）

基隆市教育處徵選代表全市參加全國音樂比賽的學生，徵選過程卻狀況連連，家長們要求市府必須檢討；基隆市教育處回應，經盤點賽務需求後，各空間尚待完善，相關準備尚不足以支撐本學年度賽事運作，因此本年度仍維持過往既定場地安排，造成家長困擾，敬請見諒。

基隆市教育處就家長關心的評審聘任及成績計算說明，本市音樂比賽之評審均依全國主辦單位「國立臺灣藝術教育館所提供之評審資料庫」，按各比賽項目聘任具專業資格的評審老師，以確保評分制度的專業與公正。

針對成績計算部分，基隆市教育處表示，採「中間分數平均法」，即每位學生由該組 7 位評審老師評分，扣除一筆最高分與一筆最低分後，再將其餘5位評審分數平均並據以排序，以避免成績受極端值影響，確保評分客觀、公平。

至於評審對參賽學生個人的成績評語，教育處也將持續與評審溝通，期盼未來評語能更具體反映學生本質表現，提供有助精進的回饋，協助本市學童在音樂學習道路上持續成長。

依照114學年度基隆市學生音樂比賽實施計畫第8點、評計方式，評審評分時，各類組均逕以總分表示（滿分為100分），並繕寫具體評語，依照該類組比賽結束後，現場公布總成績，隔日可至基隆市教育處網站查詢。

教育處指出，為尊重評審，評審不做講評並無法提供查詢其他參賽者的評語；因此，比賽成績仍以公告為主，無法提供個人簽名，以維護評審評分之獨立性，及比賽秩序與公正性。

教育處強調，成功國小演藝廳已納入未來學生音樂比賽的場地規劃，設備完善後將提供學生更優質、安全且專業的比賽與表演環境；市府也將持續精進賽事服務品質，讓每位孩子都能在最合適的舞台上展現所長。

