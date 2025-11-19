基隆市徵選學生代表參加全國音樂比賽 狀況連連引家長眾怒

學生在準備上台的預備區。（家長提供）

基隆市教育處徵選代表全市參加全國音樂比賽的學生；未料，徵選過程卻狀況連連，包含動線混亂、籌備會議未落實，成績不合理無申訴管道等，甚至比賽當天大雨，學生只能背著木質樂器在雨中移動。許多孩子演奏後落淚、自責，甚至產生心理陰影，家長要求市府必須檢討。

參賽學生的家長表示，基隆擁有完善的文化中心、成功國小及信義國小演藝廳，設備與動線均符合市級比賽需求，市府卻選擇潮濕且空間受限的深澳國小作為場地，不但缺乏舞台深度、候場空間、遮蔽動線與安全轉場區，甚至無法容納家長入座，造成後續混亂問題接連發生。

由於比賽當天下大雨，學生只能背著木質樂器在雨中移動，琴盒與琴體受潮、甚至可能損壞，影響表現。家長批評，基隆是雨都，市府卻無雨天動線，形同行政失職。

另有家長指出，市府未做動線設計也無清楚標示，現場完全看不到流程公告、規則說明、動線指引，學生被叫錯組別、被催促奔跑、找不到候場區，甚至錯過暖身時間，音樂比賽最需專注，卻讓孩子在混亂中上台。

有家長曾在比賽前聯絡市府反映深澳國小演講廳，不是正式音樂演奏廳，音樂是無法有效地傳遞到觀眾席以及評審席中，當下所收到的回覆，會告知評審這個問題，結果孩子最後卻收到評審音量偏小的評語而被扣分，市府是否知道這是場專業的音樂比賽？還是隨便糊弄就好？

家長指出，學生對明顯不合理的成績無從申訴，要求市府公布資格審查過程與標準，避免學生努力被行政錯誤抹煞。

比賽期間噪音四起，學生找不到候場位置，甚至還有校內學生穿梭奔跑尖叫，多名參賽學生緊張到演奏後落淚、自責，甚至留下心理陰影。

家長們強調，他們是捍衛孩子的安全、尊重、被善待的比賽環境，呼籲市府應針對後續比賽制度進行總體檢，避免同樣的傷害再次發生在其他孩子身上，深澳國小有用心在做這件事，天氣冷還幫孩子增加暖爐，是市府選擇場地的決策有問題，並非學校的問題，也希望不要禍及深澳國小。



