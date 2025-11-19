為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆市徵選學生代表參加全國音樂比賽 狀況連連引家長眾怒

    2025/11/19 17:46 記者楊心慧、俞肇福／基隆報導
    學生在準備上台的預備區。（家長提供）

    學生在準備上台的預備區。（家長提供）

    基隆市教育處徵選代表全市參加全國音樂比賽的學生；未料，徵選過程卻狀況連連，包含動線混亂、籌備會議未落實，成績不合理無申訴管道等，甚至比賽當天大雨，學生只能背著木質樂器在雨中移動。許多孩子演奏後落淚、自責，甚至產生心理陰影，家長要求市府必須檢討。

    參賽學生的家長表示，基隆擁有完善的文化中心、成功國小及信義國小演藝廳，設備與動線均符合市級比賽需求，市府卻選擇潮濕且空間受限的深澳國小作為場地，不但缺乏舞台深度、候場空間、遮蔽動線與安全轉場區，甚至無法容納家長入座，造成後續混亂問題接連發生。

    由於比賽當天下大雨，學生只能背著木質樂器在雨中移動，琴盒與琴體受潮、甚至可能損壞，影響表現。家長批評，基隆是雨都，市府卻無雨天動線，形同行政失職。

    另有家長指出，市府未做動線設計也無清楚標示，現場完全看不到流程公告、規則說明、動線指引，學生被叫錯組別、被催促奔跑、找不到候場區，甚至錯過暖身時間，音樂比賽最需專注，卻讓孩子在混亂中上台。

    有家長曾在比賽前聯絡市府反映深澳國小演講廳，不是正式音樂演奏廳，音樂是無法有效地傳遞到觀眾席以及評審席中，當下所收到的回覆，會告知評審這個問題，結果孩子最後卻收到評審音量偏小的評語而被扣分，市府是否知道這是場專業的音樂比賽？還是隨便糊弄就好？

    家長指出，學生對明顯不合理的成績無從申訴，要求市府公布資格審查過程與標準，避免學生努力被行政錯誤抹煞。

    比賽期間噪音四起，學生找不到候場位置，甚至還有校內學生穿梭奔跑尖叫，多名參賽學生緊張到演奏後落淚、自責，甚至留下心理陰影。

    家長們強調，他們是捍衛孩子的安全、尊重、被善待的比賽環境，呼籲市府應針對後續比賽制度進行總體檢，避免同樣的傷害再次發生在其他孩子身上，深澳國小有用心在做這件事，天氣冷還幫孩子增加暖爐，是市府選擇場地的決策有問題，並非學校的問題，也希望不要禍及深澳國小。

    相關新聞請見︰

    徵選全國音樂比賽出包 基隆市教育處：造成困擾請見諒

    學生在準備上台的預備區。（家長提供）

    學生在準備上台的預備區。（家長提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播