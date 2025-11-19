為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    何美鄉籲銷毀芬普尼蛋雞 彰化縣府點出「撲殺沒法令依據」原因

    2025/11/19 16:52 記者陳冠備／彰化報導
    文雅畜牧場雞蛋被檢出農藥「芬普尼」超標，累積封存25萬顆問題雞蛋已銷毀。（彰化縣政府提供）

    文雅畜牧場雞蛋被檢出農藥「芬普尼」超標，累積封存25萬顆問題雞蛋已銷毀。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被檢出農藥「芬普尼」超標，事件延燒半月，累積封存的25萬顆問題雞蛋已銷毀，至於場內約4.9萬隻蛋雞應如何處置，中研院前研究員何美鄉昨天（18日）發文說，依據國外文獻與美國獸醫學會討論，被芬普尼污染的蛋雞應予以銷毀。彰化縣政府今天回應，目前全場雞隻都在嚴格管制監控中，「此次事件並非疫病」，若要撲殺雞隻，可依《動物傳染病防治法》預防性撲殺，但此次事件非疫病，撲殺沒有法令依據。

    何美鄉昨天在臉書發文說，在回收了市面上污染的雞蛋之後，下一個科學性的問題是：這些雞未來所生的蛋，可以被食用嗎？若是可以，那是多久以後？她進一步指出，被芬普尼污染的蛋雞，要如何處理，沒有很清楚的SOP。依據美國獸醫學會的討論，蛋雞應該就是要銷毀。也建議《防疫一體》的運作要儘速就位。

    彰化動物防疫所說，芬普尼在雞隻體內的代謝半衰期約8至14天，受個體差異影響，要完全代謝大約需2至3週時間，為避免雞隻持續產出可能受污染的雞蛋，畜主目前採行「減料換羽」方式，僅提供飲水與少量飼料，讓蛋雞短暫停產，等待藥物自然代謝。對於是否撲殺，動防所長董孟治說，目前仍以監控與管理為主。

    農業處長郭至善說，蛋雞屬畜主財產，若是感染禽流感等類似疫病，政府可依《動物傳染病防治法》進行預防性撲殺，但此次是藥物殘留事件，並非疫病，不屬可撲殺範圍；處置必須兼顧科學依據與法令規範。

    中研院前研究員何美鄉在臉書發文說，依據國外文獻與美國獸醫學會討論，被芬普尼污染的蛋雞應予以銷毀。（擷取自何美鄉臉書）

    中研院前研究員何美鄉在臉書發文說，依據國外文獻與美國獸醫學會討論，被芬普尼污染的蛋雞應予以銷毀。（擷取自何美鄉臉書）

    彰化縣政府，此次是藥物殘留事件，並非疫病，無法依《動物傳染病防治法》預防性撲殺。（彰化縣政府提供）

    彰化縣政府，此次是藥物殘留事件，並非疫病，無法依《動物傳染病防治法》預防性撲殺。（彰化縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播