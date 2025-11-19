何美鄉籲銷毀芬普尼蛋雞 彰化縣府點出「撲殺沒法令依據」原因

文雅畜牧場雞蛋被檢出農藥「芬普尼」超標，累積封存25萬顆問題雞蛋已銷毀。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被檢出農藥「芬普尼」超標，事件延燒半月，累積封存的25萬顆問題雞蛋已銷毀，至於場內約4.9萬隻蛋雞應如何處置，中研院前研究員何美鄉昨天（18日）發文說，依據國外文獻與美國獸醫學會討論，被芬普尼污染的蛋雞應予以銷毀。彰化縣政府今天回應，目前全場雞隻都在嚴格管制監控中，「此次事件並非疫病」，若要撲殺雞隻，可依《動物傳染病防治法》預防性撲殺，但此次事件非疫病，撲殺沒有法令依據。

何美鄉昨天在臉書發文說，在回收了市面上污染的雞蛋之後，下一個科學性的問題是：這些雞未來所生的蛋，可以被食用嗎？若是可以，那是多久以後？她進一步指出，被芬普尼污染的蛋雞，要如何處理，沒有很清楚的SOP。依據美國獸醫學會的討論，蛋雞應該就是要銷毀。也建議《防疫一體》的運作要儘速就位。

彰化動物防疫所說，芬普尼在雞隻體內的代謝半衰期約8至14天，受個體差異影響，要完全代謝大約需2至3週時間，為避免雞隻持續產出可能受污染的雞蛋，畜主目前採行「減料換羽」方式，僅提供飲水與少量飼料，讓蛋雞短暫停產，等待藥物自然代謝。對於是否撲殺，動防所長董孟治說，目前仍以監控與管理為主。

農業處長郭至善說，蛋雞屬畜主財產，若是感染禽流感等類似疫病，政府可依《動物傳染病防治法》進行預防性撲殺，但此次是藥物殘留事件，並非疫病，不屬可撲殺範圍；處置必須兼顧科學依據與法令規範。

中研院前研究員何美鄉在臉書發文說，依據國外文獻與美國獸醫學會討論，被芬普尼污染的蛋雞應予以銷毀。（擷取自何美鄉臉書）

彰化縣政府，此次是藥物殘留事件，並非疫病，無法依《動物傳染病防治法》預防性撲殺。（彰化縣政府提供）

