東區商四為好市多設加油站量身訂做？ 黃偉哲：嚴格審查

東區商四開發基地，鄰近南台南副都心生產路及未來的南台南車站，交通區位優越。（記者蔡文居攝）

台南市政府公告招商的東區「商四」商業設施促參案，評審結果由好市多股份有限公司獲得最優申請人。市議員周嘉韋今天總質詢，針對東區商四商業設施促參案的都計變更納入加油站使用，質疑為好市多進駐量身訂做。市長黃偉哲說，將嚴格審視、絕不容許違法。

東區商四開發基地面積約2.3公頃，鄰近南台南副都心生產路及未來的南台南車站，交通區位優越，隨著南鐵地下化工程預計於明年底完工通車，未來發展潛力可觀。

周嘉韋質詢指出，市府公告的東區商四促參案的都計案變更，開放加油站、殯葬業、爆竹業、八大行業設置，之後因台糖反對，又轉為僅開放加油站，過程啟人疑竇，難免會讓人聯想是為好市多量身訂做。

黃偉哲說，加油站協會曾向市府陳情，擔憂好市多油價偏低會影響周邊加油站生意。市府將由法制與財稅單位嚴格審查，無論是促參法精神或法規本身，都不能有任何違背或違法情形。

財稅局說明，本案都市計畫變更依法合規，若因個人利益訴求阻礙區域開發與招商，市府深感遺憾。該案都計變更，今年7月與8月依規定舉辦座談會及公開展覽說明會，邀請民代及台糖公司參與，也公告通知里民與鄰近土地所有權人。計畫書同步公開供民眾查閱，期間未收到反對意見。本案隨後在台南市都委會審議後修正通過，並於10月31日發布實施。

財稅局指出，市府為提升土地利用效率、滿足市民商業需求，依法依促參法辦理招商。本案申請人於7月25日提出投資計畫，目前正進入議約程序。然而，市府接連收到同一民間團體以不同管道陳情，試圖維持其既有營業利益，甚至以倒果為因方式影響市場運作與本案開發。市府對此深表遺憾，並呼籲案件應回歸依法行政。

台南市議員周嘉韋質詢商四都計變更納入加油站，質疑為好市多進駐量身訂做。市長黃偉哲說將嚴審。（截取自台南市議會網站）

