    70歲以上駕駛換照明年實施 老司機：短期記憶測驗是「大魔王」

    2025/11/19 16:28 記者黃旭磊／台中報導
    78歲騎士林榮輝成功通過兩次換照測驗。（記者黃旭磊攝）

    明年（2026）年1月起，高齡駕駛人換照新規將分階段實施，首次換照年齡下修至70歲，之後到75歲，需加測認知功能測驗，臺中區監理所辦理「機車高齡回訓」班輔導銀髮騎士，78歲騎士林榮輝兩度通過測驗，他表示，換照要考短期記憶，「10分鐘內要回想起來，不容易啊」。

    臺中區監理所表示，明年1月起滿70歲駕駛需要換照，接受體格檢查合格、完成免費教育訓練及危險感知體驗後，可換照使用到75歲，75歲以上長者，由監理所、站寄發換照通知書，維持每3年換照措施，加測認知功能檢測。

    林榮輝為台中市地方稅務局大屯分局志工，成功通過兩次換照測驗，他與志工賴依芙（65歲）受訪，林榮輝表示，認知測驗由診所醫師主考，看了10樣東西，醫師10分鐘後再問「看了什麼」，想不出3樣就不及格了，他記憶力算好可以想出8樣，對於銀髮者來說，真的是不容易。

    林榮輝表示，過了75歲開車上高速公路車速很慢，被家人說「怎麼開這麼慢」，速度感差很多，平常生活都靠騎機車，特別小心不要被別人撞到。

    監理所表示，認知功能測驗的3個程序，包括對時間及空間的正確認知能力、近程記憶思考的能力、測試判斷力及手腦並用能力，駕駛可至公立醫院、衛生所或監理機關委託之醫院、體檢代辦所及監理機關辦理。

