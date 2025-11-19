大苑子「石虎柳丁」活動被炎上 長壽農場打臉：1顆都沒買！

「大苑子」近期宣布飲品台灣鮮搾柳丁將全面採用友善耕作的「石虎柳丁」，卻被保育人士、農場業者踢爆「1顆都沒買」，引起各界關注。（圖擷取自「大苑子」臉書粉專）

主打新鮮水果的知名連鎖手搖店「大苑子」，近期宣稱旗下熱銷飲品，將全面採用友善耕作的「石虎柳丁」，卻被保育人士踢爆其實「1顆也沒有買」，疑似廣告不實的宣傳引發廣大消費者關注。對此，合作農場也出面打臉大苑子，同時指控業者到農場拍宣傳片讓外界產生誤解，呼籲民眾「不要再被騙了」。

大苑子緊急聲明︰用南投中寮產區柳丁

隨著這起事件在網上延燒，大苑子緊急在貼文留言區發表最新聲明，「我們的柳丁使用的是中寮產區！南投中寮一直在為保育石虎努力，我們也非常支持這樣的友善循環！今年我們想要把這樣支持石虎友善的事情讓更多消費者知道，一起來支持！前進中寮產區也已經多年，跟柳丁果農-張鴻濱大哥採購合作超過7年！您提到的這個狀況，應該是在溝通上有落差，我們也已經有在了解及釐清，抱歉讓大家誤會！」

據悉，大苑子17日在社群平台發文宣布，旗下飲品「台灣鮮榨柳丁綠」即日起全面使用「石虎柳丁」，除了標榜每一杯飲品都代表著對台灣土地的承諾，還列出「友善耕作」的4大特色、在行銷文宣圖放上許多含有石虎元素的標章，以及發布一段業者派人前往「長壽天然農場」園區內拍攝的宣傳影片。大苑子還在文末特別強調，「希望在美味之外，讓消費者知道，你的每一杯，都能成為環境更好的力量。」

但活動開始不久，大苑子就被保育人士與農友痛斥是「誤導式行銷」，還爆料業者根本沒從「友善耕作」農民手中購買任何柳丁。長壽天然農場也在昨（18）日發文斥責，有商人為行銷欺騙消費者，到他們園區拍攝但未經授權卻上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁，「在這邊告訴大家，我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了！」，也呼籲民眾務必認明真正的石虎標章。

農場︰合作破局後大苑子仍上架宣傳影片

對於大苑子的聲明，長壽天然農場今（19）日也再度發布聲明回應，透露他們過去與大苑子的合作並未以「石虎柳丁」做為宣傳，今年10月業者主動希望推動「石虎柳丁」，不過友善石虎農作標章有規範不能混用來源，認為應以限量正確方式一起推動更多農民加入，大苑子接受後便進行拍攝宣傳影片。然而拍攝結束後，農場未再取得大苑子的相關聯繫或合約書等，直到11月他們才得知狀況不符導致合作破局。

長壽天然農場指出，大苑子在雙方合作破局後仍上架宣傳影片，對產銷履歷描述，讓外界誤以為飲品柳丁仍由長壽天然農場供應。農場直言，大苑子宣傳行為已對農場造成壓力及損害，「我們深深感謝所有支持友善石虎農作的朋友，更不希望農民的信用與努力被誤用。我們願意與所有尊重農民、尊重承諾、願意推動友善耕作的企業合作。友善石虎農作是十多年累積下來的理念與承諾，不希望因此事件受到傷害。」

