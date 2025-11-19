占地9.7公頃！雲林縣立田徑場 11/20起免費入場運動

雲林縣立田徑場11/20開放讓民眾免費入場運動。（記者李文德攝）

雲林縣政府為舉辦全國運動會，斥資逾21億元打造佔地9.7公頃的全新縣立田徑場。隨著賽事結束，不少民眾頻頻詢問何時開放，縣府今（19）日宣布正式開放民眾使用。縣府表示，明日起上午6點開放至晚間9點，呼籲民眾愛護場地。

雲林縣睽違20年再次舉辦全國運動會，因縣內斗南田徑場設備老舊、空間不足，配合舉辦全運會需要，縣府在在虎尾高鐵特定區興建雲林縣立田徑暨地下停車場，總經費為21.43億元。隨著全運會已在上月23日正式落幕，但田徑場大門緊閉，不見開放訊息，因此近一個月不少人頻頻敲碗「何時讓民眾開放使用」。

今縣府舉辦場館交接暨開放使用儀式，縣府交工局副局長廖珉鋒將園區、設施管理權限，在縣長張麗善的監交下，正式交棒給教育處長邱孝文，正式宣布20日起田徑場正式對外開放，讓民眾免費入內使用。

邱孝文表示，田徑場主跑道與2處籃球場上午6點至晚間9點開放，民眾若要進入田徑場館需從大門口入內，周邊景觀照明則維持到半夜12點，目前室內辦公空間及2樓看台區不對外開放，若個人或團體要在場地舉辦活動，需依照規定提前申請。

雲林縣立體育場長孫瑞鴻表示，田徑場禁止攜帶輪類器具、穿著高跟鞋進入，也不得從事棒球、溜冰、橄欖球等活動，也嚴禁明火行為，此外為維護場館，除了24小時將有保全人員監控外，每天更有3至4名清潔人員定期定時清掃，也呼籲民眾共同維護整潔與秩序。

縣議員李明哲認為，這個運動場的主要功能首選當然是舉辦更多運動賽事 ，不過如果運動賽事的場次還不夠滿足使用需求 ，建議可以辦理大型演唱會，帶動非常多的人潮來 ，畢竟高鐵站離此地不到一公里，也建議縣府可積極招商，招募更多商務旅館在此設點，提供旅客住宿需求。

張麗善表示，今年跨年晚會選定在田徑場，未來活用場館將考慮到所有交通問題、場地等問題，也將會考量山、海、平原發展平衡的問題，給予每個場館最恰當的使用機會。

