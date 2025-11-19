為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造友善就業環境 虎尾就業中心推語言通譯服務

    2025/11/19 16:11 記者李文德／雲林報導
    虎尾就業中心提供多語言服務，多語言服務，上路一個月吸引76名移工詢問，獲得外籍朋友好評。（圖由虎尾就業中心提供）

    雲林縣目前有逾2萬名移工，勞發署雲嘉南分署今年9月起將辦理外國人轉換雇主或工作業務，擴大至各地就業中心，為幫助移工順利諮詢，虎尾就業中心啟動多語言服務，上路一個月吸引76名移工詢問，獲得外籍朋友好評。中心指出，即日起開放預約，預計明年開始採每週服務，為友善就業環境再提升。

    虎尾就業中心表示，虎尾、斗六2中心從9月起辦理以來，已有525名移工申請，期間也發現語言溝通對於移工而言是一大隔閡，因此10月起推出「多國語言就業諮詢服務」，提供越南、印尼語現場口譯與電話諮詢服務，協助外籍朋友了解工作權益、就業資源與求職流程，也幫助企業在轉換人力時更有效率地媒合。

    主任廖家偉表示，第一階段的通譯服務10月開放3天，現場由精通中文的越南、印尼新住民提供即時與電話諮詢翻譯服務，共服務76位外籍移工；而多國語言就業諮詢服務也持續推進中，新住民或移工朋友可透過網路進行預約諮詢，通譯人員將依照新住民預約時間為其服務。

    參與翻譯服務的陳氏紅釧表示，深切感受到移工常因語言不同，在求職過程相對處於弱勢，期待政府能夠給予更多的幫助，讓移工朋友在異鄉更有力量。

    廖家偉指出，語言諮詢服務持續推進中，可網路預約諮詢，未來虎尾就業中心將持續擴展服務語種與地點，明年預計每週一天服務，促進更多移工與新住民的就業媒合，邁向更安心、穩定且幸福的職場生活。

