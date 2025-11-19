為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    文雅畜牧場移動管制雞蛋流入新莊2業者 新北衛生局：可退換

    2025/11/19 16:00 記者黃政嘉／新北報導
    新北市衛生局指出，文雅畜牧場23籃雞蛋流入新北，已要求業者提供退換貨。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局指出，文雅畜牧場23籃雞蛋流入新北，已要求業者提供退換貨。（新北市衛生局提供）

    彰化縣文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出芬普尼超標，場內管制25.6萬多顆蛋，17日晚間已全數銷毀，不過該場於9日的移動管制期間還出貨5.7萬顆，賣至台中、新北市，新北市衛生局指出，50籃雞蛋售往新莊區中港路的六吉行，以及新莊區新泰路的陳姓業者，10日派員稽查，預防攔截27籃雞蛋全數退回上游，23籃4600顆雞蛋流入新北，衛生局已要求2蛋行提供消費者退換貨。

    新北市衛生局說明，衛生福利部食品藥物管理署9日公佈4批違規蛋品其下游無新北市，惟彰化縣衛生局10日通知文雅畜牧場的蛋品售往新北市，新北市衛生局即前往稽查2蛋行，衛生局強調，50籃雞蛋並非「芬普尼超標」毒雞蛋，而是文雅畜牧場在移動管制期間，還賣到新莊的雞蛋。

    針對文雅畜牧場有疑慮的50籃雞蛋流入新莊，新北市議員陳世軒今表示，市民的健康絕對不能靠運氣，第一時間要求市府衛生局儘速統整並公開下游早餐店、雜糧行與相關販售點名單，不能讓民眾在恐慌中盲目猜測。

    衛生局今回應，衛生局後續前往蛋行曾經有交易紀錄的9家早餐店及雜糧行查核，都未查有文雅畜牧場的問題蛋品，但2蛋行有販售給消費者，因此公布蛋行名單及退換貨事宜，衛生局將持續加強市售蛋品來源查核，確保食安安全。

    熱門推播