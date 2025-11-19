TWICE演唱會前夕爆民眾違法販售保健食品 最高可罰300萬

TWICE高雄演唱會前夕，爆出有人涉嫌網路違法販售保健食品，衛生局加強查緝。（市府提供）

南韓人氣女團TWICE將於22、23日首度登台舉辦專場演唱會，不只ONCE火力應援，高雄也點亮子瑜代表色的藍燈迎接兔寶們，卻傳出有網友在網路社群上公開販售藍莓保健食品。

高市衛生局今（19）日獲報，有民眾在threads上發文指TWICE演唱會當天，將會在場外拆售保健食品，標價一份2顆20元，吸引大票ONCE留言「+1」預訂。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒網友，依法不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品，而且分裝須符合食品良好衛生規範準則，派員無預警稽查，查獲違規最高可處300萬元罰鍰。

衛生局表示，民眾於社群平台貼文公開販售分裝食品，涉食品安全衛生疑慮，依《食品安全衛生管理法》第21、22及30條相關規定，國產及輸入食品皆應向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，且應以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項等完整資料。

依法民眾不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品且分裝須符合食品良好衛生規範準則，衛生局後續將派員無預警稽查，倘經查獲違規，依法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者勿購買來路不明食品，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法