38歲公務員自稱「台大學霸」徵女友 槓上網友筆戰 律師也吐槽

台灣大學椰林大道，示意圖。（資料照）

隨著網路變成生活中重要的溝通工具，越來越多人透過社群軟體擴展人際關係。然而，一名去年剛考上公務員的38歲男子，自稱「台大學霸」並公開發文徵求女友，隨即引發熱議。

該名男子14日在臉書社團「結伴同行單身交友谷」發文徵女友，強調自己是「台大學霸」、興趣廣泛、去年考上公務員，還不忘附上台大博士班學生證與公務員考試及格證書，歡迎對他有興趣的女性留言或私訊。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引發熱議，網友接連提出質疑或建議：「博班讀幾年呀」、「你怎麼在改制後考上，退撫新制超爛的，建議可以去外面闖闖」、「公職現在不吃香了 台積電 聯發科薪水都屌打你」、「怎麼沒去科技業」、「普考的薪水還真的普普的」、「好像只是普考還不是高考？」、「現在寫公務員可能扣分」。

面對網友的提問，他並未選擇低調回應，反而多次以嗆聲回應：「沒有必要回覆你」、「那請問您是在哪單位高就？」、「沒有證據不要含血噴人」，這種火爆回應也讓其他網友看不下去，紛紛勸誡他：「很少看到自稱學霸的」、「學霸講話真的好嗆，講話要建議低調客氣一點，不然女生看到都不敢留言」、「光你在這跟網友嗆來嗆去，你還是單身好了，我也是公務員，我就很低調謙虛」。

對此，經常在社群針砭時事的律師林智群也發文表示：「38歲才考上公務員自稱學霸？38歲比的，應該是房子、車子、收入吧？都離學生時代多久了，學霸？可以吃嗎？你開心就好」、並幽默補充：「學霸在學生時代把妹都沒優勢了，出社會後更是如此，我只敢自稱法界金城五，不敢自稱學霸，how dare u！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法