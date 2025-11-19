為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北夾娃娃機店有條件放寬 夜市攤販、百貨公司下修距離限制至50公尺

    2025/11/19 16:05 記者賴筱桐／新北報導
    新北市放寬夾娃娃機店的設置條件，位於夜市以攤販形式設置的夾娃娃機，與學校的距離放寬至50公尺以上。（記者賴筱桐攝）

    路上夾娃娃機店林立，有家長擔憂孩童可能沉溺其中、影響課業，「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」2023年9月起施行，規定娃娃機店應距離學校100公尺以上，但有業者反映太嚴格影響產業發展，市府考量後，針對夜市以攤販形式設置以及百貨公司或大型商場內的夾娃娃機，得放寬至距離學校50公尺以上，草案今天經市政會議通過，將送市議會審議。

    經濟發展局商業發展科科長陳漫瑄表示，因應經濟部2024年10月14日公告「自助選物販賣事業管理規範」，明定自助選物販賣事業營業場所的位置，應距離國中小50公尺以上，市府參酌各方意見及業者實際經營情形，檢討新北市自助選物販賣機營業場所距離限制規定，修正自治條例第5條、第10條。

    陳漫瑄說，修正要點增列自助選物販賣事業營業場所距離國中小、高中等學校100公尺以上限制的除外場所，距離限制調整至距學校50公尺以上，包含以非固定店面的集合攤販形式設置在經新北市政府公告列管的夜市，設置在樓地板面積3000平方公尺以上的百貨公司、量販店、大賣場或購物中心等商場。

    陳漫瑄指出，設在大賣場或百貨商場的夾娃娃機店須符合特定條件，不可以設在建築物地上1、2層樓，使用面積在總樓地板面積10%以下（約300平方公尺），建築物外觀無自助選物販賣事業招攬的廣告。

