嘉縣布袋、番路推地方創生 舊倉庫打造新亮點

布袋鎮農會舊倉庫將進行活化。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣番路鄉農會為柿子的故鄉，布袋鎮則有豐富農漁特產，地方提出「柿季茶鄉-嘉義縣番路鄉地方創生計畫」及「嘉義縣布袋鎮地方創生計畫」，將原有的農會舊倉庫重新活化成地方創生亮點，日前經國家發展委員會「行政院地方創生會報」核定，將投入總計畫經費4190萬元，推動做為食農教育、餐食體驗及產業觀光基地。

番路鄉農會地方創生計畫以「悠遊番路，柿季茶鄉」為願景，投入1962.4萬元經費推動農產加值、旅遊行銷，將舊穀倉活化再利用，串聯農會、在地職人與各文化觀光園區，打造融合餐飲、展售、工藝體驗與特色體驗的多元場域，讓在地特色文化與農產品牌共生共榮，規劃串連阿里山觀光產業廊帶（台18線公路）與159縣道特色產業，發展兼具文化深度與旅遊價值的新型地方創生模式，實現人文工藝與永續觀光並行的宜居山城。

布袋鎮地方創生計畫由布袋鎮農會構思，布袋鎮公所提案，以「創造產業良性循環」及「營造地方主題性空間環境」為發展主軸，將投入2227.6萬元經費，將農會舊倉庫改造成布袋物產所、布袋好食所、產地餐食體驗館及產業共創基地，加強創新傳統漁農產業的加工開發與推廣，完善觀光場域，開發特色海洋文化綠色旅遊，吸引觀光客同時推廣環境永續，結合環境與特色產業及宗教文化，供來訪的遊客遊玩及探索，創造多元就業機會，帶動地方經濟活絡發展。

縣府綜合規劃處長陳皇成表示，番路鄉及布袋鎮積極參與公共事務，對於家園共好及發展願景提出獨特方案，完整契合國發會推動地方創生宗旨，縣長翁章梁重視地方創生，各鄉鎮市計畫逐步推展，注重於深入產業、發展弱勢區域，有規劃的提升，有助於增加青年返鄉意願。

番路鄉農會舊倉庫現況。（嘉義縣政府提供）

