不靠化妝、打扮！每天1分鐘養成「3個習慣」提升魅力

日本生活網站分享，只要每天花1分鐘養成簡單的3個習慣，就能在日常行為中展現自然魅力，示意圖。（情境照）

想提升人際吸引力，其實不必花大錢或投入大量時間。日本生活網站分享，只要每天花1分鐘養成簡單的3個習慣，就能在日常行為中展現自然魅力，讓他人對你留下更深刻、友善的印象。

日本網站《Trill》今日分享，許多人雖然渴望變得更受歡迎，但往往因步驟繁瑣或難以持續而半途而廢。而真正長期受歡迎的人並非刻意迎合或費心打扮，而是透過日常中容易執行的小習慣，累積自然且穩定的魅力。

請繼續往下閱讀...

網站將「每天1分鐘的提升好感度習慣」進行排名，其中第三名為早晨對著鏡子練習10秒微笑，可使表情更柔和自然，提升親近感；第二名則是持續更新手機中「喜歡的事物清單」，無論是電影、音樂或食物，皆能成為交流話題，有助於建立共鳴與了解自我興趣。

第一名的習慣，是每天至少真心說出一次「謝謝」。無論是向店員、同事或身邊的人表達感謝，向身邊的人表達感謝能傳遞善意與溫度，不僅改善人際關係，也成為他人對你產生好感的起點。這些容易執行的小習慣，是提升個人魅力最有效、也最容易持續的方式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法