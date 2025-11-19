為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不靠化妝、打扮！每天1分鐘養成「3個習慣」提升魅力

    2025/11/19 17:22 即時新聞／綜合報導
    日本生活網站分享，只要每天花1分鐘養成簡單的3個習慣，就能在日常行為中展現自然魅力，示意圖。（情境照）

    日本生活網站分享，只要每天花1分鐘養成簡單的3個習慣，就能在日常行為中展現自然魅力，示意圖。（情境照）

    想提升人際吸引力，其實不必花大錢或投入大量時間。日本生活網站分享，只要每天花1分鐘養成簡單的3個習慣，就能在日常行為中展現自然魅力，讓他人對你留下更深刻、友善的印象。

    日本網站《Trill》今日分享，許多人雖然渴望變得更受歡迎，但往往因步驟繁瑣或難以持續而半途而廢。而真正長期受歡迎的人並非刻意迎合或費心打扮，而是透過日常中容易執行的小習慣，累積自然且穩定的魅力。

    網站將「每天1分鐘的提升好感度習慣」進行排名，其中第三名為早晨對著鏡子練習10秒微笑，可使表情更柔和自然，提升親近感；第二名則是持續更新手機中「喜歡的事物清單」，無論是電影、音樂或食物，皆能成為交流話題，有助於建立共鳴與了解自我興趣。

    第一名的習慣，是每天至少真心說出一次「謝謝」。無論是向店員、同事或身邊的人表達感謝，向身邊的人表達感謝能傳遞善意與溫度，不僅改善人際關係，也成為他人對你產生好感的起點。這些容易執行的小習慣，是提升個人魅力最有效、也最容易持續的方式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播