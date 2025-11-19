為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    茶改場辦侍茶師大賽 盼栽培更多「侍茶師」展現台灣茶文化魅力

    2025/11/19 15:24 記者周敏鴻／桃園報導
    農業部茶及飲料作物改良場與台灣侍酒師協會合作舉辦「2025台灣最佳侍茶師大賽」。（茶改場提供）

    桃園市楊梅區的農業部茶及飲料作物改良場與台灣侍酒師協會合作舉辦「2025台灣最佳侍茶師大賽」，經知識理論測驗、盲飲感官評比、茶湯辨識、專業沖泡等關卡，選出前3名優勝者為岳芷琳、莊政霖、李柏毅，茶改場長蘇宗振說，「侍茶師」未來將在茶飲服務鏈中扮演關鍵角色，盼透過比賽栽培更多侍茶師，共同展現台灣茶文化魅力。

    「2025台灣最佳侍茶師大賽」初賽4日在茶改場舉辦，18位選手經知識理論測驗與盲飲感官評比後，選出表現優異的6位選手，進入16日複賽，茶改場表示，複賽當天上午先經「茶湯辨識」、「專業沖泡」2關卡，選出3名選手進入下午決賽，以「餐點搭配及專業沖泡」實作，展現茶飲與美食搭配的整合實力。

    蘇宗振說，侍茶師不僅要會泡好茶，還要懂得講好故事、做好服務並創造體驗，希望選手們未來能持續將比賽展現的能力，落實於日常茶飲服務，讓更多人認識台灣茶文化的魅力；未來將持續推動侍茶師專業訓練、強化茶飲體驗服務課程、促進茶飲品牌創新等，打造「台灣好茶」典範。

