台灣出版品國際交流 國圖捐贈夏威夷州立圖書館Taiwan Corner

推動國際文化交流！我國家圖書館近日捐贈「Taiwan Corner」予夏威夷州立圖書館，國圖表示，此次捐贈內容廣涵各領域如文學、歷史、藝術、自然、社會人文的台灣優質出版品，還加上專屬展示書架，盼成為夏威夷讀者認識台灣文化的起點，同時該館也以夏威夷風土文化等相關書籍22冊回贈，體現國際文化交流的真諦。

「Taiwan Corner」捐贈儀式於夏威夷當地時間11月17日在夏威夷州立圖書館舉行，包括我駐檀香山台北經濟文化辦事處長張詩瑞、副領事康力中等皆出席表達政府支持文化與交流之意。而後2間圖書館亦進行館務交流，分享如maker space、數位典藏、館藏發展等領域之經驗。

國圖館長王涵青指出，夏威夷州立圖書館長期以來致力於知識共享，在當地社會扮演著無可取代的角色，而這與Taiwan Corner藉由閱讀和圖書推廣文化交流之目標，理念一致，盼藉此機會成為夏威夷讀者認識台灣文化的起點。

夏威夷州立圖書館系統總館長Stacey A. Aldrich認為，夏威夷群島與台灣的自然與人文環境相近，有高山、海洋、豐富的人文歷史、原住民族傳統與文學之美，相信透過Taiwan Corner將大大提升當地民眾對台灣的興趣與瞭解，同時豐富亞洲書籍的典藏。

國圖表示，近年積極拓展國際交流，「Taiwan Corner」與各國優秀圖書館合作，透過每年持續贈送台灣出版的優良書籍、兒童繪本與華語學習圖書，以此為種子，向外扎根，希望藉此為國際文化交流，增添多元傳布管道。

