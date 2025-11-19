為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「不用去溪頭！」 彰化溪州公園森林木棧道大變身 8大亮點一次看

    2025/11/19 15:22 陳冠備／彰化報導
    彰化縣府投入1416萬元改善木棧道與周邊設施，歷時多月整建終於完工，今日舉行啟用典禮。（記者陳冠備攝）

    彰化縣府投入1416萬元改善木棧道與周邊設施，歷時多月整建終於完工，今日舉行啟用典禮。（記者陳冠備攝）

    成立21年的彰化縣溪州公園，佔地123公頃，是全台最大平地森林公園，但園內1.8公里木棧道因長年日曬雨淋，破損嚴重，成為安全隱憂。彰化縣府今年2月投入1416萬元改善木棧道與周邊設施，歷時多月整建終於完工，今日舉行啟用典禮。煥然一新的森林步道讓不少民眾驚艷直呼「不用去溪頭了，來溪州公園就能享受滿滿的芬多精」。

    溪州公園規劃公園區、苗木區與森林區，其中森林區內種植近萬棵阿勃勒、藍花楹、風鈴木、八重櫻等，有「溪州祕境」、「彰化小溪頭」之稱，不過園區木棧道已使用20年，出現腐朽、塌陷等問題，有民眾因此絆倒受傷，吸引力逐年下降。

    有鑑於此，縣府今年啟動改善工程，斥資1416萬元全面更新1.4公里木棧道、施作護木漆，並整建466公尺木平台，並增設拍照框景意象、導覽牌、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、吊床、框景座椅小屋等8大亮點設施，打造更多打卡點，讓步道不再只是通行空間，而是愜意休憩的景觀亮點。

    彰化縣長王惠美、溪州鄉長江淑芬、議員李俊諭等人今日到場主持啟用儀式。王惠美表示，溪州公園是彰化重要的森林資產，這次整建不只提升安全性，也加入設計元素，讓步道更具景觀性、拍照性，希望能有效帶動地方觀光與周邊商機。最後她也賣起關子說，溪州公園未來也會改造，將邀請曾規劃台灣設計展田尾展區的吳書原老師操刀，為溪州公園打造新的品牌亮點，拭目以待。

    議員李俊諭說，森林步道一直是親子、長者每天運動的好地方，也常有新人來拍婚紗，如今步道沿線增添許多標語、框景，從入口盪鞦韆到「轉角遇到愛」，整個園區像多了一座夢幻森林，不只好拍，更能放鬆漫步，讓人流連忘返。

    縣府城觀處表示，慶祝木棧道換新裝，現場推出「森林打卡集章趣」活動，依循木棧道路線，在主題設施旁設置集章點，讓民眾邊散步邊尋寶，集滿印章還可兌換小禮物，提升互動趣味，希望藉此吸引親子家庭趁假日到森林「闖關」。

    溪州公園森林步道打造框景座椅小屋等設施，讓步道不再只是通行空間，而是愜意休憩的景觀亮點。（記者陳冠備攝）

    溪州公園森林步道打造框景座椅小屋等設施，讓步道不再只是通行空間，而是愜意休憩的景觀亮點。（記者陳冠備攝）

    溪州公園森林區內種植近萬棵阿勃勒、藍花楹、風鈴木等樹，走在木棧道就能享受滿滿的芬多精。（記者陳冠備攝）

    溪州公園森林區內種植近萬棵阿勃勒、藍花楹、風鈴木等樹，走在木棧道就能享受滿滿的芬多精。（記者陳冠備攝）

    溪州公園森林木棧道全面翻新，步道旁增設文字欄杆、等8大亮點設施，打造更多打卡點 。（記者陳冠備攝）

    溪州公園森林木棧道全面翻新，步道旁增設文字欄杆、等8大亮點設施，打造更多打卡點 。（記者陳冠備攝）

