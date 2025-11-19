「芋見幸福 柿柿如意」 公館農會邀嚐芋頭、柿子、福菜料理

「芋見幸福 柿柿如意」，公館農會邀民眾到公館吃芋頭。（苗縣府提供）

苗栗縣公館鄉芋頭品質佳、栽種面積大，公館鄉農會為行銷公館鄉芋頭，預計於29、30日在苗栗陶瓷農創園區舉辦一年一度的「公館芋頭節」，除了芋頭，活動以「芋見幸福 柿柿如意」為主題串聯特色福菜、柿子，邀請全國民眾一起到公館嚐芋頭。

公館鄉農會表示，活動內容橫跨在地特色市集、親子體驗、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理以及音樂表演，現場集結各式在地農產；農會也希望透過公館芋頭節吸引民眾走進公館以行動支持地方小農與品牌感受農村轉型的活力與溫度。

公館鄉農會強調，活動主題「看見產地、走進公館」，除幫芋頭愛好者量身打造的「芋頭之旅」，提供親手採芋、製作芋泥球，午餐更有客家當季無菜單料理；小農市集則提供在地小農的新鮮農產品、獨特美食、豐富表演活動，更安排趣味競賽邀民眾挑戰拿好禮；DIY活動可親手製作芋泥大福及充滿客家風味的擠福菜DIY體驗。

公館鄉地勢多丘陵加上天氣溫差大，主要灌溉溝渠穿龍圳水源純淨，孕育豐饒農產，而目前正是芋頭、柿子、福菜與杭菊的產季，其中公館芋頭栽種面積約300公頃，品質穩定目前也打出知名度。

