台東保安林漂流木11/20起開放撿拾 可現場裁切

台東保安林漂流木11月20日起開放撿拾。（記者黃明堂翻攝）

林業保育署台東分署自20日起開放轄管海岸地區保安林之漂流木自由撿拾。此次延續原則准許、例外禁止精神，放寬撿拾規格與搬運方式，允許民眾於現場裁切搬運漂流木，不僅提升海岸環境清理效率，也鼓勵民眾再利用漂流木，使資源循環再生，兼顧環境永續。

台東分署表示，自本次公告日起至交通部中央氣象署發布下一次陸上颱風警報或豪雨特報為止，民眾可於公告指定區域，撿拾經屬地機關認定不具標售價值、且無國有、公有或私有註記或烙印之漂流木，另配合農業部林業保育署於114年7月29日修正發布處理天然災害漂流木應注意事項放寬撿拾規範，民眾可於現場使用手鋸或鏈鋸等手持工具裁切漂流木以利搬運。

請繼續往下閱讀...

台東分署提醒，民眾若撿拾漂流木僅作薪材或收藏用途，可直接攜回，無需辦理登記；若欲加工轉售或因撿拾量大需使用車輛搬運，拾得人應攜帶身分證至臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木逐支登記，非貴重木依整批重量登記，以取得合法產權證明。

為方便民眾辦理登記，台東分署於轄管知本、成功及大武工作站設置臨時檢查站，提供上班日（週一至週五，國定假日除外）上午9時至下午4時登記服務。

