    國營事業首例！台灣9座商港 取得這2項國際認證

    2025/11/19 15:11 記者洪定宏／高雄報導
    國營事業首例！台灣9座商港，取得這國際雙認證。圖為高雄港旅運中心現場第三方公正機構查證。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司今天宣布，所轄7大國際商港及代管澎湖港、布袋港2座國內商港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）」雙認證，成為國營事業首例。總經理王錦榮強調，這項成果凸顯公司邁向綠色轉型的決心，將持續與產業鏈夥伴緊密合作，加速邁向淨零排放。

    台灣港務公司總經理王錦榮指出，取得溫室氣體盤查雙認證有助深化公司內部減碳管理與決策，建立完善的碳盤查架構，確保碳排放數據透明、準確，並支援減碳策略訂定與績效追蹤。另可提升國際可比性與公信力，使港務公司的碳管理與全球標準接軌；碳盤查成果也能作為港區產業鏈及利害關係人共同推動減碳行動的基礎。

    王錦榮表示，面對全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，國際港埠協會（IAPH）與國際海事組織（IMO）等國際組織，均將港埠視為連結海運與陸運，邁向2050年淨零排放的關鍵節點，並制定減碳規範推動港口及航運產業轉型。

    因此，港務公司於2023年提出「範疇一、二減碳目標2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」目標，並推動船舶減速、建置及宣導使用岸電系統、裝卸機具及公務車電動化、完成智慧能源管理系統及辦理綠色採購等，2024年起持續辦理「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵港區業者共同參與節能減碳行動。

